Flaquea PRIAN. Morena carga al PT en Edomex

La triple alianza para enfrentar a Morena en el Edomex (PRI-PAN-PRD) parece que va a quedar en un ejercicio de candidaturas comunes sólo entre dos partidos, pues el PRI aún siente que, al menos en esta entidad, sigue de moda. Por ello, el PRIAN con el PRD parece que van a aparecer juntos en la boleta, a causa de esta valoración del tricolor. Por ello, el PAN ya tiene la lista de personas a quienes nombrará como aspirantes en cada municipio y diputación, ahora que su Comité Directivo Estatal ya definió que recurrirá al dedazo, elegantemente llamado designación directa. Y la cosa está que arde en algunas localidades.

En Morena, ayer hubo una reunión cupular entre el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y el PT para tratar el tema “Edomex”. El resultado, básicamente, es que Morena terminará cargando con el PT, una vez más.

Entre estos tres partidos, no ha cuajado la idea de presentar candidatos comunes en distritos y municipios de baja competitividad. Así, desprecian la oportunidad de competirle a Morena en los 56 municipios que actualmente gobiernan, principalmente por la indiferencia del PRI. De ser así, tanto PAN como PRD ya tienen listas sus cartas fuertes para competir, lo que, sin embargo, no les garantiza el mejor resultado.

En las cúpulas de Morena tienen clara dos cosas, al menos, respecto a sus alianzas: que no se va a concretar con el PVEM y que el PT no va a aportar tanto como ofrece. Cuentan que en la reunión del miércoles, el PT pretendió hacerse de una decena de candidaturas en municipios grandes. Pero, al final, parece que no van a lograr ni un par. Dicen que la presentación de candidaturas comunes será un asunto meramente de fondo, sólo para no olvidar la costumbre de cargar con ese partido.

Con quien sí han confirmado que caminarán juntos es con el partido Nueva Alianza, que en el oriente de la entidad ha demostrado fuerza.

La situación de los enfermos graves por Covid-19 ha sido catastrófica en varios estados. La proyección de que a mitad de enero se iban a saturar los hospitales, se cumplió.

Todos conocemos a alguien, cuando no, tenemos a alguien, que ha requerido una cama, un tanque de oxígeno o atención médica de urgencia. En Querétaro, que recién entró a semáforo rojo, han tomado una medida responsable, aunque de excepción. En las entradas carreteras, se han dispuesto cercos sanitarios. Quienes no comprueben que viven en el estado, deben pasar una entrevista rigurosa, tipo inmigración en EU, para demostrar que se está sano y que hay un motivo importante para ir.

El Edomex y la CDMX, sobra decirlo, han ocupado los hospitales más allá de lo posible. El esfuerzo es encomiable. Nos toca, ahora, poner de nuestra parte. Quedarnos en casa, cuidarnos, evitar la convivencia social (innecesaria en este momento) y mantener las medidas de sanitización.

