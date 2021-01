Decisión ética

Nos cuentan que el magistrado presidente del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, solicitó el viernes a sus pares no participar en un juicio en el que están involucradas dos empresas de telecomunicaciones. La razón, nos explican, es que él fue abogado de una de las partes en litigio, por lo que se excusa en ese caso para garantizar la imparcialidad del fallo que tome la Sala Superior.

Patalean trumpistas

Nos hacen notar que en EU los funcionarios de la agonizante administración de Donald Trump son los únicos que se rasgan las vestiduras por la decisión de la FGR de no llevar a juicio al ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos. Hasta hoy, ningún colaborador de Joe Biden, presidente de ese país a partir del próximo miércoles, ha opinado sobre el caso.

La razón de la prisa

Anunció su jubilación el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Atoyac, Guerrero, sostuvo que al terminar su mandato, el último día de septiembre de 2024, “ya me retiro, me jubilo, misión cumplida. No voy a estar como dirigente permanente, eterno”. Por eso, dice, le urge concretar los cambios en el país y no quiere, dice, dejar obras inconclusas.

Entre familia

Ahora un sobrino del dirigente nacional del PRI, Alejando Moreno, se registró como aspirante a la candidatura a gobernador de Campeche. Se trata de Christian Castro Bello, hasta diciembre secretario de Desarrollo Social del gobierno de Carlos Miguel Aysa, quien a su vez suplió como gobernador a Moreno, cuando éste pidió licencia para dirigir a los priistas.

Lo desconocen

Hablando de vivales, el que también quiere su curul en San Lázaro por la vía plurinominal es Felipe de la Cruz, quien “era” vocero de las familias de los 43 de Aytzinapa. Y decimos “era” porque en cuanto se registró por Morena, los padres y madres de los muchachos desaparecidos desde 2014 se deslindaron de él porque “no representa a nuestro movimiento”.

