Armin Van Buuren ya es milenario

Veinte años con un episodio de radio semanal nos da la increíble cifra de mil programas. Esta es la cantidad emisiones que Armin Van Buuren está a punto de alcanzar con su legendario A State Of Trance, un programa de radio que empezó en el ya lejano 2001 y que fue consolidándose hasta convertirse en uno de los más importantes a nivel mundial dentro de la música electrónica, llegando a tener hasta 80 millones de radioescuchas alrededor del planeta.

Y es que cuando pensamos en Armin, no podemos encontrar nada que no haya hecho este señor - excepto reguetón-.

Este holandés es un producto 360; lo tiene absolutamente todo; es productor, DJ, tiene disquera, Radio Show, mercancía oficial y ha dedicado su carrera a hacer crecer su nombre hasta ganarse el título de El rey del Trance

¿Cómo empezó? Pues corría el 2001 cuando se le ocurre hacer este programa radial que sería transmitido en un inicio por ID&T radio, en un formato de dos horas en donde se presentan las últimas novedades del mundo del trance y del progressive.

Pero no podemos pensar que Van Buuren puede hacerlo todo solo, claramente otro de los grandes aciertos que ha tenido en su carrera es saberse rodear de un equipo de profesionales con la misma pasión por la música que él. Tal es el caso de Maykel Piron, con quien se asoció para su disquera o de Benno de Goeij, quien es parte imprescindible de sus producciones y su colaboración como parte de Gaia - uno de los proyectos alternos de Armin- y por supuesto Ruben De Ronde, quien comparte la cabina de ASOT con Armin.

Hay pocos programas, especialmente los que no se transmiten diario, que pueden presumir el llegar a mil emisiones y con el mismo éxito o más que el que tuvo en un inicio.

Casi siempre la fórmula va perdiendo fuerza y los programas llegan a una muerte prematura. No pasó así en el caso de Armin, quien ha sabido consolidar ASOT como uno de los mejores radioshows con varias secciones como: el Tune of the Week, que es la selección personal de Armin como el mejor tema de esa emisión, el Future Favorite que se escoge mediante votos, Service for Dreamers que le da la oportunidad a los fans de compartir cabina con Armin van Buuren mientras piden su canción favorita, el Trending Track y algunas secciones más; lo que ha hecho que ASOT sea completamente interactivo, ya que participan mucho los fans, y además, con la inclusión de nuevas secciones a lo largo de los años, ha sabido mantener el interés de los escuchas que cada jueves sintonizan sin falta, ahora también a través de plataformas como YouTube o Twitch.

Ahora con dos décadas de éxitos, desde el 14 hasta el 21 de Enero, Armin en compañía de Ferry Corsten (que desde hace algunos episodios se encarga de la segunda hora del programa) y Ruben de Ronde, presentarán los mil mejores tracks que han formado parte de la mítica historia de ASOT.

ASOT se convierte así en una piedra angular cuando hablamos de música electrónica, es una marca que todo mundo conoce y que es muy seguida, especialmente por los amantes de los sonidos más progresivos.

El oído exquisito de Armin siempre ha sabido marcar las tendencias para enseñar a los radioescuchas nuevos tracks y también ha sido un espacio importante para dar a conocer a artistas emergentes que al tener el apoyo de alguien tan grande como Armin y claro, de continuar trabajando bien, se pueden asegurar una carrera bastante exitosa.

La celebración por los mil episodios era una de las más esperadas por todos los fans; especialmente si tomamos en cuenta las giras mundiales que se hacen derivadas de los aniversarios del programa.

Cada año tienen alrededor de 50 episodios, lo que lleva a Armin a embarcarse en una celebración que viaja a algunos países y lleva toda la energía del trance por parte del holandés y sus artistas invitados.

El último que tuvimos en México fue el ASOT950 en Septiembre del 2019.

Ahora tal vez la celebración por estos mil episodios tenga que esperar en lo que se controla la pandemia; pero cuando llegue, estoy segura que será un momento épico para la escena electrónica mundial.

Otro punto a destacar aquí es que corría el rumor que al llegar a los mil episodios, Armin se retiraría de las tornamesas y sólo podríamos verlo tocar en los festivales más emblemáticos. Pasaría de tener más de 150 presentaciones a sólo unos cuantos.

¿Será real? ¿El Rey del Trance ya requiere de un descanso o el 2020 le sirvió como break para recargar pila y regresar con todo a los escenarios en cuanto regresen los eventos en vivo?

Sólo el tiempo dirá.

Por lo pronto, no se pierdan el episodio mil de ASOT el 21 de Enero, porque será algo para recordar.

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR