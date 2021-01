¿Qué nos deparará el 2021?

Un nuevo año comienza, después de un 2020 que vio cómo la industria de la música ha sufrido pérdidas millonarias, este 2021 trae consigo la esperanza de que las cosas vayan mejorando poco a poco, a pesar de que estamos frente a un nuevo brote de COVID y la pandemia parece no dar tregua, al menos en Europa y en América.



Por ello, es que varios promotores están analizando las formas de que las autoridades empiecen a darles el permiso para llevar a cabo eventos masivos a la vez que cuidan la salud de sus asistentes. En el viejo continente, ya se han llevado a cabo “eventos piloto” en Amsterdam y en Barcelona, en el que el público que acude ha sido monitoreado muy de cerca para evaluar posibles contagios. Hasta ahora han salido bien, por lo que esto podría significar una luz de esperanza para una industria que agoniza sin conciertos ni festivales.



Ahora Tomorrowland, el festival más famoso de música electrónica, está evaluando la posibilidad de llevar a cabo su evento presencial en el verano del 2021 en Bélgica bajo algunas medidas sanitarias como lo son el uso obligatorio de mascarillas y la realización de pruebas rápidas de COVID antes del ingreso al evento, garantizando así la salud de sus asistentes.



Sin embargo, tendrán que esperar a que el gobierno belga dé el visto bueno a esta iniciativa.



Y queda otra interrogante, ¿qué pasará con los boletos que vendieron para el 2020 y que en teoría sirven para la edición 2021?

¿Siginificará eso acaso que no habrá más venta de entradas?



Recordemos que Tomorrowland hizo sold out en sólo 5 minutos; un total de 400 mil boletos fueron vendidos en tiempo récord.



Tomando esto en cuenta, hay dos cuestiones a resaltar, una sería si habrá o no venta de boletos para este año, y la otra es que

seguramente, de seguir bajo la alerta sanitaria, es muy probable que aunque puedan llevar a cabo el festival, no podrán alojar a la

cantidad de personas que normalmente reúnen; seguramente el número será mucho menor.



¿Cuál sería la solución entonces? ¿Un tercer fin de semana del festival?.



Con todo esto, creo que hay esperanza pero aún hay cuestiones muy importantes que resolver.



Por otro lado, el 2020 nos trajo algo que llegó para quedarse, el pago por eventos en streaming. Los festivales han estado invirtiendo dinero para poder llevar a cabo sus ediciones digitales, y seguramente es una tendencia que veremos también este año, a pesar de que algunos otros también están apostando por shows presenciales. Ambas cosas serán punto y aparte.



Algunos organizadores han sido muy optimistas y tienen fechas anunciadas para este año; tal es el caso de EDC Europa que se llevará a cabo en Portugal del 18 al 20 de junio del 2021; Creamfields en Reino Unido del 26 al 29 de agosto; Lollapalooza el 17 y el 18 de julio del 2021 en París o EDC México del 16 al 18 de abril del 2021.



Lo verdaderamente preocupante aquí es que no llegarán a suceder, pues la deuda que ya se tiene con respecto a las entradas del 2020, sumadas a las del 2021 sería algo que muy pocas empresas podrían aguantar.



Otro hecho a resaltar es que los países están pidiendo una cuarentena de 14 días al llegar a su territorio a cada uno de los artistas, lo que supondrá una disminución importante con respecto a los calendarios de giras que manejan los Top DJs; considerando que deben permanecer en un sólo lugar por mucho más tiempo del que generalmente acostumbran hacer.



Tendremos que esperar a ver cómo va avanzando el año y qué va sucediendo con respecto a la pandemia para tener un panorama mucho más claro de qué pasará con estos eventos.



En otras cosas, si el 2020 estuvo lleno de música, gracias a que los productores tuvieron el tiempo necesario para entrar al estudio y trabajar en todo aquello en lo que antes no podían por limitantes de tiempo y por estar en gira constante; el 2021 promete bastante, ya que hay varios Top DJs que han anunciado discos para este año.



Entre los imperdibles tenemos el nuevo material de Martin Garrix bajo su alias AREA21, el de KSHMR, Boris Brejcha, Zedd y Porter Robinson. Otros productores como Alesso, Illenium, Skrillex o el dúo The Chamismokers también comentaron estar trabajando en nuevos materiales, pero no hay pruebas que nos lleven a especular sobre el lanzamiento de un álbum, aunque seguro que sí sacarán nuevos tracks.



P.D: No se pueden perder el episodio 1000 de ASOT, el programa radial de Armin Van Buuren, pues llega a ese esperado número acompañado de un conteo de las mejores canciones elegidas por los fans.

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR