“En las encuestas siempre gana quien paga”

Llevamos varios días con encuestas para las próximas elecciones en el país y ya presenciamos como las encuestadoras siguen dando resultados al mejor postor, va ganando quien paga, que no son contundentes, que cuando bien nos va sólo son indicios, pero no verdades absolutas.

Ahora están sobre los candidatos para el 2021 y la actuación de la actual administración, nada más alejado de la realidad. Si fueran los resultados de las administraciones el criterio para hablar qué o cuál candidato está mejor posicionado...

Vámonos a los resultados: el Producto Interno Bruto ha crecido más en un sexenio que en otro, con unos promedios de 2 por ciento a cinco años de una administración, cuando la primera mitad del sexenio antepasado no sólo no creció, sino que cayó en 0.1 por ciento, es más, ni siquiera Fox logró estos resultados debido a que durante los primeros tres años tuvo un crecimiento del 0.3 por ciento. Que no nos engañen, el contexto de la economía internacional actual está por los suelos, no son las mismas condiciones que se enfrentaron en el sexenio anterior; hoy los otrora imperios económicos están tambaleando, esto tiene implicaciones en nuestra economía y aún así hemos crecido con todo y los vientos internacionales en contra.

Estamos ante una lista larga de mentiras, a la que hay que sumarle la tentación de caer en manos de aquellos que imitando a Trump usan el discurso del hartazgo y de la pobreza como moneda de cambio para posicionarse, que mienten en sus declaraciones 3 de 3, que ya tuvieron la oportunidad de gobernar donde ni disminuyeron los pobres ni gobernaron diferente.

No permitamos ser engañados con quienes impulsaron seis años de gobierno en materia de seguridad con el discurso de los tanques, de las balas, de la guerra, que no generaron mejores condiciones sociales como respuesta a los niveles de pobreza; que no fueron capaces de tener un plan para pegarle a la parte financiera del crimen organizado, es decir, jamás tocaron la cartera de la delincuencia y se fueron a una guerra sin estrategia y sí con muchos muertos. No, las encuestas ya demostraron que no son confiables y sólo tenemos los resultados objetivos para hacer evaluaciones, para emitir conclusiones sólidas y no en encuestas que, además, han demostrado que no son precisas, no nos dejemos engañar con reelecciones disfrazadas de encuestas.

POR LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA

COLABORADOR

@DRLUISDAVIDFER