AMLO y la Guía Ética

Alguna vez –cuenta Enrique Galván Ochoa-, estuvo en una de esas reuniones del gabinete de Seguridad. Y una cosa le quedó clarísima: que ¡todos los días!, Andrés Manuel López Obrador “les receta” a sus colaboradores su código ético: que no deben ser corruptos, que no hay que robar, que no hay que mentir….

Y no, no es que al tabasqueño le dé por ser pastor: es más bien su forma de hacer política.

Para Galván Ochoa, el tabasqueño es ante todo un político: “Hace política desde las cinco de la mañana que se levanta, hasta las once de la noche que se acuesta”.

Integrante del Comité que elaboró la Guía Ética para la Transformación de México, junto con José Agustín Ortiz Pinchetti, Jesús Ramírez, Verónica Velasco y Margarita Valdés González (Pedro Miguel se unió el último mes, cuando ya estaban fijados los principios, para ayudarles en la redacción), el también periodista de La Jornada asegura que AMLO no intervino en absoluto en la redacción del texto de 20 puntos que se presentó hace unos días en Palacio Nacional.

Y sin embargo, sabe a López Obrador, a su voz y a sus dichos…

El bajacaliforniano ríe. Admite que sí hay influencia de la terminología que usa Andrés Manuel en la Guía, pero explica:

“Él no la dictó, no participó en la redacción para nada. Lo que sucede es que en esta confrontación de esas prácticas viciosas ‘del que no avanza no tranza’, ‘la moral es un árbol que da moras’, etc, son válidos algunos cuestionamientos y preceptos que él ha mencionado, como éste de no robar, no mentir, no engañar… Él no los inventó; él los ha incorporado a su discurso. Eso ya nos lo enseñaban en la familia. Esas cosas me las decía mi abuelita: ‘No seas mentiroso’. Y no teníamos por qué desecharlas si son buenas”.

¿Cuál era -o es- el objetivo de López Obrador con esta Guía Ética (inicialmente pensada como Constitución Moral)?

A decir de Enrique Galván, AMLO encontró en la Cartilla Moral de Alfonso Reyes (base en la que se inspiró la Guía Ética) elementos para confrontar con la parafernalia de la corrupción. Y se los dijo así: “Vamos a confrontar estos usos y costumbres de la corrupción que ya se están arraigando mucho en la sociedad –sobre todo en el medio de los negocios-, con este tratado de respeto…”

La esencia de la Guía, en opinión de sus autores se encuentra en un párrafo del primer punto, Del respeto a la diferencia, que dice así:

"Cada estado, cada municipio y cada barrio tienen una identidad propia. No todas las personas son como tú, no todas piensan como tú piensas ni hablan como tú hablas, no todas actúan en la forma en que tú actúas.

Respeta la forma de ser de los otros y no pretendas imponerles tus conductas, gustos, opiniones o preferencias.

A partir de ahí, señala el autor de la columna Dinero, no hay la intención de imponer nada a nadie.

A propósito de dinero, en la Guía hay un renglón que hace referencia a la aceptación de la generación de “una ganancia razonable”. ¿Qué significa eso?

Para Galván, una ganancia no razonable es aquella que va más allá de lo que necesita una organización, una empresa o una familia, para satisfacer sobradamente sus necesidades. Por ejemplo, cita, el señor de Amazon, con más de cien mil millones de dólares… ¡Eso no es una fortuna razonable!

“Es allí donde debe entrar el Estado –apunta- y ya lo están haciendo en Europa y lo empiezan a hacer en Estados Unidos. Hay muchas maneras de moderar la riqueza. Una que a mí me parece muy efectiva es el impuesto a la riqueza, porque esa sí va directo a la chequera…”.

•••

GEMAS: Obsequio de Checo Pérez al ganar el Gran Premio de Sakhir (primera vez que obtiene un primer lugar en la Fórmula Uno): “Estoy sin palabras, espero no estar soñando. Pasaron tantos años, 10 me tomó, para esto. No sé qué decir…”.

Por MARTHA ANAYA.

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA