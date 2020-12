Los mejores videojuegos de 2020

Este año que estamos a punto de terminar, fue uno de los más complicados para todo el mundo, también para la industria de los videojuegos, y a pesar de ello, podemos decir que pasamos al siguiente nivel del videojuego llamado 2021.

La pandemia paralizó estrenos de videojuegos, convenciones, proyectos muy importante, e incluso el lanzamiento de las nuevas consolas se vio un tanto opacado. Sin embargo ha sido un año muy importante, ya que marcó el inicio de una nueva generación, que Sony hay que decirlo lleva una gran ventaja en cuanto a ventas se refiere sobre la Xbox Series X y Nintendo Switch.

Solo para recordar qué generación que culminó en este año (2013-2020), los juegos más influyentes de PS4, Xbox One y Nintendo Switch sin temor a equivocarme y por su trascendencia, fueron: P.T (PS4), The Legend of Zelda Breath of the Wild (Nintendo), Destiny (Xbox One). Y un solo juego le bastó a Rockstar Games para tener el mejor título de toda la generación, Grand Theft Auto V. Estos han sido sin duda de los juegos más importantes que nos dejó la industria estos últimos 7 años.

The Legend of Zelda Breath of the Wild nos hizo revivir unos de los mejores juegos, y dejó en claro que la leyenda vive. Sorprendieron los bellos paisajes y entornos, en donde el jugador es capaz de adentrarse cada vez más hasta un punto en el que no hay retorno. Las misiones, la narrativa y el mundo abierto sorprendieron e hicieron a este título de Zelda, uno de los mejores de la generación.

Para muchos gamers que han hablado sobre la secuela de The Last of Us: Part II, que además llegó en el escenario más complejo para jugar y vivir la historia con la misma intensidad, una pandemia. Ahora que Ellie es la protagonista del juego, se amplió el panorama y experiencia de juego, que sin duda es más realista y con un nivel de violencia más alto que la primera parte. Ahora con las gráficas de la nueva generación y el nuevo control dualsense, la jugabilidad será mejor aún.

Animal Crossing no solo es la consolidación para Nintendo, sino que además, se está estableciendo como una comunidad de jugadores que sigue creciendo a nivel mundial. La temática es muy diferente, a otros juegos, en este caso y muy al estilo de Nintendo, en el juego de Animal Crossing: New Horizons, podrás construir tu propia isla, hacer amigos de cualquier lugar, intercambiar ítems o participar de eventos de distintas temáticas. Se volvió sin duda en una opción para pasar horas de diversión y tener un escape durante la cuarentena.

Noticias Relacionadas Estos son todos los trailers de videojuegos presentados en The Game Awards 2020

A falta del estreno de muchos títulos, la batalla de consolas de nueva generación y grandes sorpresas de parte de algunas desarrolladoras tuvieron que retrasar varios proyectos debido a la contingencia por Covid-19, a pesar de todo, el balance de este 2020 en la industria de los videojuegos fue positivo, hoy vivimos en un contexto social muy complejo, pero para todos, terminar este 2020 será un Logro Desbloqueado.

Soul

Pixar sorprendió a muchos con el estreno de Soul y su arriesgada trama sobre el existencialismo humano y cuál es nuestro verdadero propósito en el mundo. Sin embargo lo que más me llamó la atención es la representación del más allá, y una belleza sutil y bien representada como en el videojuego de Gris, donde la protagonista realiza un viaje en busca de una razón mientras reúne las piezas para formar ese camino hacia la constelación en los cielos. Les comparto el tráiler y espero que el 2021 venga lleno de bendiciones, salud y nuevos horizontes en la industria de los videojuegos.

Por David Mendieta

Director de Operaciones en Metrics

david.mendieta@metrics.digital