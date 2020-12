¿Netflix alista serie de TV basada en el videojuego The Elder Scrolls?

Al parecer ahora la apuesta de las productoras y plataformas de streaming está en hacer adaptaciones para cine y televisión de famosas sagas de videojuegos, prueba de ello es la película basada en Uncharted que será protagonizada por Tom Holland, o la serie de TV que alista HBO sobre The Last of Us.

Y ahora un nuevo rumor que circula en medios especializados apunta a que Netflix, el gigante de los contenidos por streaming habría puesto el ojo en una de las sagas de Bethesda Softworks (estudio recién comprado por Microsoft) y estaría preparando una nueva serie de televisión.

Nos referimos a The Elder Scrolls, videojuego de rol para un sólo jugador que nos lleva a ser un héroe de distintas épocas, cuyas hazañas quedan escritas en pergaminos. De acuerdo con información de We Got This Covered, Netflix y Bethesda ya estarían en planes para llevar a cabo esta serie.

¿De dónde salió esta información?

El origen de este rumor es Daniel Richtman, un usuario que suele publicar información geek que proviene de fuentes cercanas a lo estudios y desarrolladoras, quien, si bien ha dado bombazos atinados anteriormente, no podemos creerle al 100 por ciento ya que, como te contamos, es un rumor.

Sin embargo, Richtman aseguró que sus fuentes le dijeron que la idea de crear una serie igual de épica que The Witcher, cuya primera temporada está justamente en Netflix; y que, debido a su éxito, ya se encuentra en grabaciones de la segunda aún sin fecha de lanzamiento.

Cabe recordar que The Witcher está basada en los libros de Andrzej Sapkowski sobre el brujo Geralt de Rivia, pero parte de su éxito va de la mano con la saga de videojuegos de CD Projekt RED, que actualmente cuenta con 16 titulos para prácticamente todas las consolas, PC, iOS y Android.

Noticias Relacionadas Fallout contará con una serie producida por Amazon

Aunque si nos detenemos a pensar un poco, este rumor podría no estaría de todo descabellado si consideramos que Bethesda actualmente está trabajando con Amazon Prime Video en la adaptación de otra de sus grandes franquicias: Fallout.

¡Bienvenido a Utopía Geek, aquí cabemos todos! :D