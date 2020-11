HBO revela nuevos detalles sobre la serie de TV del videojuego The Last of Us

En marzo de este año se dio a conocer que se estaba preparando una serie de la popular franquicia de videojuegos The Last of Us; este viernes The Hollywood Reporter publicó información actualizada sobre este ambicioso proyecto que por fin ya tiene luz verde.

De acuerdo con este medio, la serie de televisión correrá a cargo de HBO y los guionistas serán Neil Druckmann, director creativo del famoso juego, y Craig Mazin, creador de la famosa miniserie Chernobyl.

Como era de esperarse en la producción estaran involucrados Sony Pictures TV, PlayStation Productions, Word Games y la desarroladora de videojuegos Naughty Dog, reveló al medio la vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, Francesca Orsi.

The Last of Us es una saga creada por Naughty Dog y distribuida por Sony, por lo que sólo está disponible para las consolas PlayStation; actualmente cuenta con cuatro títulos, el primero de ellos salió a la venta en 2013 y en junio de 2020 fue lanzado The Last of Us: Part II, el más reciente de la franquicia.

Algunos amantes de la franquicia han expresado su preocupación ante la adaptación en televisión del juego; sin embargo, deberían darles un poco de tranquilidad saber que la serie está siendo supervisada por PlayStation Productions, quien también sigue de cerca el rodaje de Uncharted, una película inspirada en la saga homónima de videojuegos que será protagonizada por Tom Holland.

¿De qué tratará la serie?

Aunque todavía no hay una fecha de estreno, The Hollywood Reporter dio algunos detalles sobre esta producción televisiva de Sony y HBO, la cual se desarrollará unos 20 años después de la destrucción total del mundo a causa de una mortal pandemia.

Los protagonistas al igual que en el videojuego The Last of Us serán Joel, un hombre que sobrevivió al apocalipsis que es contratado para rescatar a Ellie, una niña de apenas 14 años que se encuentra cautiva en una zona de cuarentena.

Al igual que en el juego, los dos protagonistas dependerán uno del otro para sobrevivir en este escenario postapocalíptico en el que los humanos infectados se vuelven salvajes y los sobrevivientes se matan unos a otros por comida, armas y lo que sea.

Por ello, lo que al inicio parecería una sencilla misión de 'rescate', el viaje que emprenden ambos por todo Estados Unidos se convierte en una brutal hazaña. A continuación te dejamos un trailer del juego para que te des una idea:

