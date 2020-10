Conoce a Karina, la actriz que da voz a Abby en The Last of Us 2

Karina Altamirano hubiera sido una Licenciada en Actuaría, si la carrera no le hubiera aburrido lo suficiente como para buscar clases de actuación y posteriormente de doblaje. Una decisión difícil, que definitivamente, le cambió la vida.

Al día de hoy, puede que el nombre de Karina, no te diga nada, pero seguramente los más de 50 personajes a los que les ha prestado voz, sí tienen mucho que contar en diferentes partes del mundo. Y es que en 25 años de carrera sí que hay mucho qué contar.

Como por ejemplo, que ha prestado su voz a Helga en la serie de Vikingos, a Lois Griffin en Padre de familia o a Clover, en Viva el Rey Julien o a Sophie en El Increíble Castillo Vagabundo de Hayao Miyazaki, sólo por mencionar algunos.

La rudeza la persigue

Más tímida que Romina Marroquín, voz de un sin número de princesas, Karina es una actriz que derrota adversarios sonoramente, como por ejemplo con su más reciente personaje, Abby, quien mata o hiere a quien se oponga en su camino de venganza conta Joel, por haber asesinado a su padre en The Last of us 2 o Reyna en Valorant.

Por lo visto, nada tiene qué ver con la Actuaría y sí mucho con la creatividad y talento a la hora de crear personajes y hoy contó a El Heraldo de México cómo es la experiencia atrás del atril al doblar películas y videojuegos.

“Conocer la trama de una película cuando la doblas es difícil, porque sólo ves las escenas por separado donde sale tu personaje, pero doblar videojuegos es más difícil, porque no ves nada y hay que ir pescando al personaje sobre la marcha” comentó la actriz.

Durante la entrevista, compartió un poco sobre el proceso de doblar a algún personaje, particularmente de videojuegos, pues presentan una singular complejidad.

A ciegas

“Muchas veces no ves nada y cuando llegas al estudio sólo te dicen, este es el personaje y tú lo tienes que doblar a ciegas y en ese sentido, tienes que tener muy buen oído, porque como no ves nada, hay que irlo pescando con la voz en inglés.”, contó la intérprete.

Remató diciendo que el panorama de el doblaje mexicano quizá de momento no es tan alentador, pues aunque hay algunos estudios que sí trabajan con sus talentos vía remota, no es la mayoría y ante la tempestad ya hay otros que han abierto las puertas para que poco a poco se puedan incorporar a la nueva normalidad, sin embargo, algunos artistas, como ella, aún sienten un poco de temor por abandonar sus hogares, por lo que se mostró a favor de continuar trabajando desde casa aunque esto implique mayor esfuerzo.

