El mejor videojuego de 2020

En la nueva edición de los Game Awards, hubo un solo ganador, un merecido reconocimiento a The Last of Us 2 y la desarrolladora de los creadores de la saga de Uncharted, Naughty Dog por una obra maestra.

Los premios que ganó The Last of Us 2:

Mejor juego del año

Mejor dirección

Mejor narrativa

Mejor sonido

Mejor actuación

Mejor innovación en accesibilidad

Mejor juego de acción y aventuras

The Last of Us 2 es un juego clasificado como acción-aventura y horror de supervivencia y a pesar de las calificaciones perfectas y los premios, la segunda parte de la saga ha causado críticas de parte de muchos seguidores, cuestionando que la narrativa, parte fundamental en el desarrollo de la primera parte, carecía de estructura y quedaba hasta cierto punto corta.

¿De qué va la trama? Cinco años después de que Joel y Ellie terminaran una odisea y un viaje épico, por fin parecía que la calma llegaría, ya que habían encontrado un asentamiento en una comunidad en Jackson. Para Ellie, comenzó una nueva faceta en su vida, conoció un grupo de amigos e incluso un primer amor. Cuando todo termina y el caos regresa, y seres queridos mueren, una sola palabra ciega a Ellie: Venganza.

Lograr un equilibrio en las nuevas generaciones de juegos es más complejo, recordemos lo que le ocurrió a Red Dead Redemption 2, catalogado como una obra de arte que sin embargo no logró cautivar y entretener, como primordial en un videojuego.

La experiencia de juego es el principal reto hoy en día para los desarrolladores. Se ha criticado también a Rockstar Games por enfocarse en el modo online y no en nuevos títulos, pero todo el conocimiento de estos años en brindar una completa experiencia a los usuarios y mantener vigente un juego, parecer ser de las claves en la industria. Por cierto GTA anunció un complemento llamado "The Cayo Perico Heist", y los fans enloquecieron porque aseguran es un vistazo a Grand Theft Auto VI. Así que parece que pronto tendremos noticias de una posible próxima entrega.

Y en otros temas, sobre el estreno de Cyberpunk 2077, un juego que casi tardó una década en su desarrollo, fue objeto de muchas críticas ya que miles de usuarios reportaron que presentaba fallas en las plataformas de PlayStation 4 y Xbox One, principalmente por errores en combate y en algunas secuencias.

Por David Mendieta

Director de Operaciones en Metrics

david.mendieta@metrics.digital

TW: https://twitter.com/DavMendieT