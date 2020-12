Review: ¿De qué trata The Last of Us: Part II, ganador del GOTY en The Game Awards?

The Game Awards 2020 fue un evento lleno de sorpresas pero también de predicciones cumplidas y una de ellas fue que The Last of Us Part II sin duda arrasó con las nominaciones llevándose los premios de: Mejor juego de acción o aventura, Mejor narrativa, Mejor diseño de audio, Innovación en accesibilidad, Mejor dirección de juego y como era de esperarse Mejor juego del año.



Si aún no conoces su entrañable historia aquí te dejamos un pequeño review del videojuego para que te animes a jugarlo:



The Last of Us Part II continúa la dramática y desoladora historia de la primera parte, en la que el rumbo de la humanidad cambió para siempre.

Después de cinco años el mundo sigue sumergido en una pandemia y varios grupos humanos han creado fuertes para tomar el control sobre sus territorios y así defenderse de los infectados y otras facciones.

En este contexto, se percibe una bizarra forma de vida, en donde los sobrevivientes están acostumbrados a los peligros que conlleva salir del resguardo de sus fuertes, obligados por la necesidad de buscar alimentos, combustible y medicamentos entre otros, dispersos en los territorios abiertos donde la muerte asecha en cada rincón.

Ellie quien ahora tiene 19 años es nuestro personaje principal; es más madura pero también con más inquietudes y cuestionamientos acerca del mundo en el cual vive.

Su actitud denota sarcasmo y despreocupación por las personas que le rodean, ha entrado en una crisis emocional que le limita establecer relaciones personales profundas.

En esta nueva aventura nos estaremos solos; nos acompañará Dina, la pareja de Ellie quien le ayudará a sobrevivir los peligros que se encuentran el mundo abierto, además de ser su apoyo emocional en múltiples momentos difíciles que experimentará.



The Last of Us Part II es un juego que sin duda está cargado fuertes emociones, grandes actuaciones y una historia que lo hace digno ganador de Mejor juego del año en The Game Awardrs.