Llegada de vacunas, nueva maroma semántica

Tras el arribo de un lote de solo 3 mil vacunas anti Covid-19 en lugar de 1 millón 417 mil 659 dosis esperadas que fueron recibidas con bombo y platillo, el gobierno federal volvió a evidenciar su falta de consistencia en la atención de la pandemia y no le quedó de otra más que inventar una nueva “maroma semántica”.

En este contexto y para no tener que aceptar que falló, el canciller mexicano señaló que llegaron pocas dosis debido a que servirán para calibrar la cadena de frío, necesaria para su correcto almacenamiento, distribución y aplicación, pero que “próximamente” llegarán las restantes sin presentar fechas y lugares de arribo para no comprometer la escasa credibilidad que le queda al gobierno y solo se sostiene con las becas y apoyos económicos que mensual o bimestralmente entregan en especie a los jóvenes y adultos mayores inscritos en diversos programas sociales, todo a cambio de votos.

Será que en el país hasta los simulacros se simulan y el realizado hace unos días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con la participación de personal de salud y del ejército mexicano, resultó una salida en falso como las que se registran en las carreras de 100 metros planos.

Y ya que hablamos de deportes, la llegada de 3 mil dosis en lugar de 1 millón 400 mil en números redondos resultó ser un “tirititito” como dijera el comentarista Enrique Bermúdez de la Serna, mejor conocido como “El perro Bermúdez”.

Pasadas la noche buena y la navidad y siendo un poco mal pensados, se podría decir que la recepción protocolaria del miércoles 23 de diciembre, con la participación de funcionarios de los gabinetes de salud y de seguridad, no se trató de un nuevo, fastuoso y oneroso simulacro como el del 19 de septiembre de 2017, sino de algo que podría estar relacionado con las siguientes hipótesis:

Los funcionarios de la autodenominada 4T, con el apoyo de la empresa dedicaba a la paquetería que trajo las vacunas, en realidad estaban grabando una escena de una película titulada “Querida, encogí el cargamento de vacunas”.

de una película titulada Son las muestras gratuitas que los laboratorios envían a los países en desarrollo para que después adquieran lotes más grandes y más caros.

que los laboratorios envían a los países en desarrollo para que La entrega del pequeño lote de 3 mil vacunas se adelantó unos días ya que posiblemente estaba previsto enviarla a la Ciudad de México hasta el 28 de diciembre, día de los santos inocentes.

ya que posiblemente estaba previsto enviarla a la Ciudad de México hasta el 28 de diciembre, Santa Claus sí cumple con lo que se le pide en vísperas de la navidad pero queda claro que no cumple caprichos ni endereza jorobados y ahora tampoco entrega vacunas contra el Covid-19.

Cualesquiera que haya sido la razón de esta falla, el “gobierno de México” volvió a quedar mal parado dentro y fuera del país, hacia dentro porque apenas alcanzará para algunos médicos que se encuentran en la primera línea de contención de la pandemia pero que a todas luces es insuficiente; hacia fuera porque quiso hacer caravana con sombrero ajeno, no hay que olvidar que únicamente somos importadores, no desarrolladores y mucho menos productores de la vacuna. Habrá que estar atentos y conscientes de que la citada vacuna no es la panacea, ya lo dijo el Secretario de salud, no hay que ser ingenuos, aunque pareciera que los demás asistentes no lo quisieron escuchar.

POR FACUNDO ROSAS

EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL