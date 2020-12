NO TIENE VERGÜENZA PAULA LEVI, ANA BÁRBARA LE MANDÓ BOLETO DE AVIÓN A LOS ÁNGELES Y SE LE OLVIDÓ AVISARLE QUE LE DIO FLOJERA SUBIRSE A LA NAVE

Ana Bárbara le compró boleto de avión a Paula Levy cuando la hija del Pirru le mandó un SOS por sus redes que quería vivir con ella en Los Ángeles, y a la monada de Paulita le valió, no se trepó al avión ni tampoco se tomó la molestia de avisarle a Ana Bárbara que no llegaba y la dejó vestida y alborotada esperándola en el aeropuerto.

Además de quejosa con un montón de extraños a los que les da órdenes a través de sus redes: -Arréglenme la vida- porque es tan floja que ni siquiera ella le habló a Ana Bárbara le mandó el recado a sus seguidores, es limosnera con garrote, se mete en las casas y sale hablando pestes de ti, por si fuera poco es incumplida, informal y está tan perdida y fuera de órbita que la pobre de Talina la llevó al psiquiatra para ver si hay alguna medicina para que su nieta deje atrás los desmadres pero como para eso no hay cura, Talina Fernández ya no va a salir al quite, dijo: -Safo, no tengo edad ni salud suficientes para echarme encima ese “paquete· que anda loqueando-.

¿CAMILA SODI DEL TAMAÑO DEL MIEMBRO VIRIL QUE ESCULPES SON TUS GANAS O TE ACUERDAS DEL “CHICHARITO”?

Se dice que el que en pan piensa ¡hambre tiene! Camila Sodi sube a las redes videos de ella esculpiendo un pene de barro gigante o porque se acuerda del “Chicharito”, de Diego Luna, de Iván Sánchez o porque del tamaño de su “obra” son sus ganas.

Además sube fotos de ella en topless. Camila: ¿Te quitas la ropa frente al celular y posteas las imágenes teniendo cientos de miles de seguidores para que te vea el mundo entero o te pagan por esas imágenes un millón de dólares y con eso solucionas tu vida, la de tus hijos y la de tus nietos o sólo quieres exhibirte para que las otras se pongan verdes de envidia con tu belleza? Creo que esa táctica ya no es ideal porque ahora hasta la que lava excusados se exhibe sin ropa en la sala de la casa del patrón.

ALEX IBARRA SI TIENE MUCHA MADRE Y MUCHO PADRE

Alex Ibarra se mudó de casa de Julissa a la casa de Benny Ibarra, salió de las faldas de mamá para irse a las del papá, estrategia brillante para cuando Mar pida manutención para ella y sus hijos, dirá: -No tengo dinero pero si tengo mamá y tengo papá que me defienden de ti.

Alex Ibarra si tiene mucha madre y Mar que es una lagartona que se quiso pasar de lista con él no le va a poder sacar un peso y sin dinero el juez no le dará la guarda y custodia de sus hijos mientras que Alex va a alegar: -Soy un mantenido de mi papá y de mi mamá y mis hijos viven muy cobijados con sus abuelos paternos.-

Alex te lo mereces, ya aguantaste demasiadas infidelidades de Mar y después de tanta oscuridad ya te toca por fin ver de nuevo la luz.

POR SHANIK BERMAN