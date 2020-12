Ni la “Barbie” Juárez se salvaba del maltrato de un hombre

¿SI A LA BOXEADORA “BARBIE” JUÁREZ, LA MUJER QUE MÁS AÑOS LLEVA BOXEANDO SUS PAREJAS SE LA AGARRABAN A TRANCAZOS, ¿QUÉ NOS ESPERA A LAS QUE NI SIQUIERA SABEMOS USAR LOS PUÑOS NI DEFENDERNOS?

“Barbie” Juárez, quien tenía campeona mundial “Gallo” del Consejo Mundial del Boxeo y recién lo perdió este mes contra la Cobrita en una decisión demasiado polémica, lleva 21 años boxeando, desde que tenía 17 años, dijo: “Soy la mujer que más años lleva boxeando”

¿Y a pesar de eso, te las has arreglado para vivir bien el amor, ¿Porque te separaste del papá de tu única hija, Natasha?

“Haziel y yo duramos 9 años juntos, mi hija nació en Denver, Estados Unidos,nos regresamos cuando a él lo deportaron, no encontró trabajo y decidí: -Si voy a mantener a alguien, es a mi hija- y por Natasha regresé al boxeo. Mientras tanto Haziel se juntó con otra y mi hija tiene un hermanito, pero sus papás creo ya se dejaron y él se regresó a Estados Unidos.”

¿Después tuviste otro novio?

“Si, duré dos años con un boxeador clasificado, el hermano del “Terrible” Morales pero terminamos por violencia psicológica y porque me pegó físicamente, me agarraba fuerte, me aventaba y hace 7 años salí corriendo.”

EL BOXEADOR MARCO ANTONIO PERIBÁN, CON EL QUE TUVE 3 AÑOS DE NOVIAZGO CUANDO SE ENOJABA ME AZOTABA CONTRA LA PARED Y NO QUERÍA YO MORIR Y DEJAR SOLA A MI HIJA POR ESO TERMINÉ CON ÉL

¿Y después te volviste a enamorar?

“Después tuve otro novio, el boxeador, Marco Antonio Peribán, él no me pegó duro porque él si está tan grande que si me da un puñetazo, me mata, pero cuando se enojaba, me azotaba contra la pared y pensé: -No quiero que mi hija este sola y sin madre si me llega a matar- por lo que a los 3 años y medio de estar con Marco decidí que mi vida con él era un infierno y terminamos.“

¿Pero si llegaste a pensar que te iba a matar o que podía matarte?

“Si porque era un hombre tan fuerte que alguién con esa potencia cuando se enoja puede hacer cosas que te dice que nunca haría y no las hace porque sea malo pero un golpe de alguien así, puede ser mortal, ahora te quiero decir que yo se que soy una mujer hiperactiva y eso hace que los hombres se sofoquen, los saca de quicio, pero al final de mi noviazgo yo ya no podía ni maquillarme porque él quería ver bonitas a las otras pero yo no podía verme guapa, no me lo permitía, me quería tener encerrada y encima él me decía a mi: -Tu estás mal-. Por eso terminamos hace dos años y ahora tengo un amigo que ni es boxeador, no es mi pareja, pero es mi amigo y dejo que las cosas fluyan”.

¿Te gustaría casarte?

“¿Quién no se quiere casar? ¿Qué mujer no se quiere casar? Y también me gustaría tener un bebe, mi hija me lo pide pero a ver que pasa, por lo pronto Natasha mi hija se va a ir un rato a vivir con mi hermana a Denver a aprender bien inglés y ahí vive su papá.”

POR SHANIK BERMAN