Stephanie Valenzuela no perdonará a Eleazar

Stephanie Valenzuela: "Nunca volveré con Eleazar y yo también tengo que tomar terapia para estar bien".

Stefanie Valenzuela, ¿Sí Eleazar sale libre y quiere volver contigo ¿Vuelves a ser su novia?

“Seria lo peor que podría hacer y no sería coherente, nunca voy a volver con él por más que él lo intentara es un capítulo de mi vida que ya quisiera voltear la página, yo también tengo que tomar terapia para estar bien y por mi parte,no me van a ver de nuevo con el” .

JEANET KARAM YA INTERPUSO DEMANDA PENAL CONTRA ELEAZAR Y CON LAS 2 DEMANDAS SE EVITARÁ QUE VUELVA A LASTIMAR A OTRA MUJER

Tefy, ¿Eleazar te mordió como si fuera un caníbal y no eres la primera mujer que muerde ni a la que trata de estrangular?

“En el caso de Eleazar se han repetido las mismas agresiones varias veces con diferentes chicas y las autoridades tienen que ser drásticas con todo los casos para que así los hombres tengan miedo de atacar a las mujeres y más cuando hay testigos, médico legista, infragancia. Ahora, Jeanette Karam, una de sus ex novias, ya puso la demanda penal en contra de él, con la mía ya tiene dos demandas, por eso perdonarlo a nivel legal sería un error pues se interrumpiría un proceso que puede evitar que él vuelva a lastimar a otra mujer, pues las otras chicas que fueron golpeadas por él me dijeron: -Me siento mal, si yo hubiera hablado quizás tú no te hubieras metido con él y no te habría pasado-. Y por miedo a hablar y ser atacadas se hizo una cadena de mujeres golpeadas que creo que hoy se pudo romper, creo que él tendrá mucho cuidado antes de volver a agredir a otra mujer, porque aunque los moretones o las mordidas se quitan en menos de 20 días no por eso no sucedieron y no por eso dejan de ser graves, es la responsabilidad de las mujeres que somos violentadas no minimizar los hechos porque por no denunciar a tiempo muchas mujeres son acuchilladas, quemadas, violadas o terminan muertas”.

La prima de Eleazar, dice que él tiene moretones en el pecho y te acusó de meterlo en la cárcel, ¿la conoces?

“Nunca la había visto, ni ninguna de las chicas que hemos estado con él la conocen y es falso pues si Eleazar tuviera moretones se los habría mostrado al médico legista en el ministerio, no me voy a desgastar declarando lo que no tiene sentido mejor intento incentivar a más mujeres a que denuncien y confió en las autoridades mexicanas que sí se hará justicia en mi caso.

“Yo no le hice nada a Eleazar, se lo hizo él a sí mismo. No hay premio ni castigo, todo es consecuencia de nuestros actos. Es difícil ir a juzgados, pagar abogados pero debo hacerlo, cuando Vanesa lo acusó de agredirla, él negó todo ante la prensa pero el tiempo ya le dio la razón a Vanessa”.

POR SHANIK BERMAN