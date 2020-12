Nacho Palau quiere “aventarle” sus hijos a Miguel Bosé

¡QUÉ CÓMODO PARA NACHO PALAU! SIENDO ADULTO DECIDIÓ TENER DOS HIJOS BIOLÓGICOS, Y AHORA, QUIERE AVENTÁRSELOS A MIGUEL BOSÉ PARA QUE SE LOS MANTENGA ¡QUE SE PONGA A ESCULPIR Y SE RESPONSABILICE DE ELLOS!

Es muy difícil haber tenido todo lo bueno y de repente que te jalen la sábana y te caigas de la cama al abismo. Te acuestas siendo príncipe y te levantas mendigo. Eso le pasó a Nacho Palau, ex de Miguel Bosé, y en vez de darle las gracias por lo que le dio en tres décadas, el ex se siente el príncipe destronado ¡Qué fácil tener hijos así!, aventándoselos a Miguel para que se los mantenga, aunque sí el cantante le hace las cuentas de lo que gastó 30 años para mantenerlo como marqués, Palau le queda a deber.

El escultor español que es más conocido por ser el “ex” de Miguel Bosé apela la decisión del juez y dice que el cantante se desentendió de sus hijos biológicos: Telmo e Ivo y quiere tener injerencia en los asuntos de los hijos biológicos de Bosé: Tadeo y Diego y le reclama al juez que no es suficiente que obligue a Bosé a que los hijos convivan en vacaciones, pero el juez no sabe qué hacer porque los cuatro niños son producto de vientres de alquiler, una práctica prohibida en España y Bosé se niega a aceptar que los hijos de Palau sean su responsabilidad.

Qué difícil para un juez resolver de manera salomónica esta situación porque, además, Palau no está hablando del gran amor que le tiene a los hijos de Bosé ni tampoco dice que sus hijos biológicos no pueden vivir sin Miguel, sólo habla de las obligaciones y derechos de Bosé, Ya lo mantuvieron a él demasiado tiempo, es un hombre, que se ponga a esculpir Palau o a cantar, que algo debe haber aprendido al lado de Miguel Bosé, aquí veladamente se ve que Palau después de haber pisado casas de Presidentes como invitado especial, al ya no ser la pareja de Miguel, de pronto se convirtió en cualquier hijo de vecino, ¡y entendemos que eso duele, pero no puede obligar a Bosé a darle amor o dinero que no le quiere dar! Y de seguir impugnando al cantante lo único que va a lograr es que Miguel no vuelva a España, aunque Palau se voltee al revés.

Que sea esta bronca una lección para hombres y mujeres, que ingenuamente piensan: “Me estoy conectando”, lo único que te van a conectar es un gancho al hígado. Inocente, juras que te pescaste un gatito y es una leona salvaje que quiere usar a los niños de trofeo para poder seguir chantajeándote. Hombres y mujeres tenemos que aprender a no andar de “ponedores” imaginando fantasías amorosas sólo porque alguien se te desnuda en las redes porque miren los resultados.

Aprendan viendo al prójimo que si te atropellan se siente muy feo sin tener que vivirlo en carne propia. Basta que los depredadores se empoderen y se salgan con la suya porque eso sólo da malos ejemplos.

POR SHANIK BERMAN