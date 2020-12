Quieren expropiar tierras

Morena tiene una propuesta en el Senado para reformar el artículo 27 constitucional, que rige la propiedad de las tierras. El proyecto de inmediato provocó reacciones de la oposición al señalar que se trata de un plan comunista para ir por la expropiación de territorio.

El autor de la iniciativa es José Narro Céspedes y su iniciativa dice lo siguiente:

La iniciativa tiene por objeto añadir la denominación propiedad social en el ámbito agrario. Para ello propone señalar que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada y la propiedad social.

Y agrega:

El Congreso de la Unión expedirá leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites por individuo de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.

La propuesta ya está en comisiones y legisladores como Lili Téllez sentenciaron que se trata de una iniciativa para despojar de sus tierras a dueños que han trabajado toda su vida para hacerse de sus propiedades.

José Narro no ha desmentido a la senadora del PAN, ni dio entrevistas para hacer ningún tipo de aclaración.

Citó a los medios de comunicación este de diciembre a las 11:00 horas, en el patio del Senado, y será el propio legislador por Zacatecas, quien expliqué hacía dónde va su propuesta y que pretende hacer con los dueños de más de 100 hectáreas que se han hecho de sus territorios a base de esfuerzo y trabajo.

Las remesas

Ningún presidente de la República había destacado tanto el asunto de las remesas que envían los migrantes mexicanos a sus familias como un logro dentro del plan de gobierno. Destaca que en esta administración, el jefe del Ejecutivo federal lo haga y lo subraye cada que sale a dar un informe a la nación, simplemente porque, si bien el ingreso de dinero que mandan nuestros paisanos a sus familias son un aliciente para la economía nacional, más en tiempos de crisis, no constituye ni forma parte de ninguna política pública que lo detone.

En todo caso puede ser visto al revés, como la única opción de crecimiento y desarrollo y reconocer que la migración es el sueño americano no sólo de quienes no tienen oportunidades en México y se ven en la necesidad de abandonar el país, sino de nuestros gobernantes porque con su salida del país están ayudando a hacer lo que otros no pueden hacer en México, empezando por nuestros líderes políticos.

Las remesas si vinieron como anillo al dedo al gobierno de López Obrador, para quien son un “un milagro social” porque en la peor de las crisis de los últimos 80 años, el envío de dinero, sobre todo de paisanos que radican en Estados Unidos, alcanzó la cifra histórica de 40 mil millones de dólares.

Uppercut: La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional difiere del optimismo del presidente Andrés Manuel López Obrador mostrado en su segundo informe de gobierno. La nación, dicen, está afligida por el quebranto de su salud, su tranquilidad y bienestar. ¿Usted cómo se siente?

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX