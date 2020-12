Corrida de 'Hoy'

En 'Hoy' sigue el recorte de empleados. Sí, al despido de Pedro Prieto (que debido a que está contagiado de COVID-19 ni despedida en el foro pudo tener el miércoles) se suma la expulsión de otra persona que llevaba cinco años y meses laborando ahí. ¿A quién me refiero? A Liz Torres, encargada de la sección 'A que no sabías'. Ayer en la tarde Andrea Doria (productora de 'Hoy') la citó en su oficina para decirle "a que no sabías que ya no vas a seguir en el programa". Los despidos de Pedro y Liz son apenas el principio de los cambios que va a tener el matutino de Las Estrellas. Y es que ahí la poda de integrantes continuará.

Ana María Alvarado y Juana Vega Biestro deberían unirse para impedir que en 'Sale en Sol', en la sección de nombre 'Sobre la Mesa', les sigan haciendo con una cámara robótica ¡tomas en las que deslucen y se ven espantosas! Y es que esa cámara les aumenta papada y cachete. Yo en su lugar echaría tal robótica a la basura.

Por así convenir a sus intereses Cynthia Urías puso su renuncia en Canal tlnovelas. Sí, la conductora tomó la decisión de no continuar al frente del exitoso programa 'Las 5 Mejores' (que se emite el sábado y se repite el domingo). Yo que soy fan de 'Las 5 Mejores' lamento su determinación.

Hoy en 'Sale el Sol' doña Catalina Fernández la 'Dama del Buen Decir' compartirá su suculenta receta de Pavo Navideño Relleno de Tamales.

Las páginas de este periódico le han dado la bienvenida a Aracely Arámbula. Sí, la actriz, cantante y conductora se une a las columnistas del Heraldo de México. La columna de la 'Chule' se llama «Salud con Belleza» (y como su nombre lo dice habla de temas de salud y belleza) y aparecerá publicada quincenalmente. Aracely Arámbula y El Heraldo de México ya son viejos conocidos, pues ella fue 'El Rostro del Heraldo' en 1996. ¡Bienvenida!

Jessie Cervantes, titular de 'Jessie en EXA' (Exa FM| 104.9 FM), celebró el martes 1000 emisiones al aire.

Falleció el padre del actor Yahir Romo (egresado del Centro de Educación Artística de Televisa y parte del reparto de la serie 'Enemigo Íntimo'). Le envío mis condolencias.

Dudo que sus trapos y garritas le acarreen dinero a la Organización Un KILO de ayuda.



Por hoy es todo. Nos leemos el lunes venidero.

Postdata. Que tus regalos navideños no lleven moño y envoltura de celofán.

