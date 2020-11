Cabildean en San Lázaro

Nos cuentan que los 10 gobernadores de la Alianza Federalista buscan que la Cámara de Diputados sea el puente con Hacienda para hablar sobre el presupuesto 2021. Y es que no ven el día ni la hora en que los reciba el secretario Arturo Herrera. Así que se reúnen hoy con los diputados, y será el primer encuentro que encabece Ignacio Mier como presidente de la Jucopo.

Quiere su buen fin

Ante el buen trato que se da a los Emilios (Lozoya y Zebadúa) por embarrar a otros ex funcionarios en casos de corrupción, ahora el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte se ofreció a declarar contra el ex presidente Enrique Peña. Es decir, quiere su buen fin para que rebajen la condena de 9 años que purga por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Aboga por trabajadores

Mensaje de S.O.S. lleva el alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, al Congreso de la CDMX, donde comparecerá esta tarde, para incluir en el presupuesto 2021 un apoyo solidario para pagar los honorarios de trabajadores de áreas que generan recursos. Explicará, además, cómo ha mantenido sus programas exitosos, como el de seguridad y el de apoyo a Pymes.

Va directo y sin escalas

Camino libre tiene el senador Juan José Jiménez para ser el candidato de Morena al gobierno de Querétaro. De hecho, pidió licencia al cargo, luego de que el titular de la UIF, Santiago Nieto, renunció a competir; y tras el regreso del exsuperdelegado en la entidad, Gilberto Herrera, a su escaño. Así que va solo, hasta ahora, para medirse en 2021 contra el panista Mauricio Kuri.

Aprueban a Néstor

Bien evaluado salió el alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez, en una reciente encuesta de Defoe. Resultó aprobado en rubros como manejo de la pandemia, servicios públicos y seguridad. Incluso, hay un gran porcentaje de los consultados que se inclina porque continúe al frente de la alcaldía, en la que Morena mantiene las preferencias sobre otros partidos.

