Toque y queda

Yo sé que no debo comer ansias y que todavía faltan un resto de sesiones, diputados persignados y demás...para festejar en forma la legalización del uso recreativo de la mois y ponernos mágicos.

Analicemos así nomás de rapidín algunos pros de esta yerbita santa, por encima de sus competidoras y, sobre todo, POR QUÉ FUE PROHIBIDA.

De entre las causas para su prohibición se manejan básicamente dos líneas: una, que en un Estados Unidos racista (y ni que decir hace casi 100 años) tenían que sustentar su persecución racial y la disfrazaron de persecución de sustancias.

Era más fácil decir que habían detenido a un grupo de asiáticos por poseer opioides, que explicar el hecho de que habían sido detenidos “por ser migrantes asiáticos”.

Y así, un grupo de autoridades supremacistas blancas tuvieron el pretexto idóneo para detener a latinos por el uso de marihuana, afroamericanos, por la coca, etc.

Aún hoy, quesque muy respetuosos de los derechos humanos, las detenciones siguen siendo disparejas: una persona de piel más oscura es ocho veces más detenidas y registrada que una de piel blanca. Igualmente, 80 por ciento de las personas asesinadas por brutalidad policiaca son de piel en tonalidades de morena a oscura.



Ya el expreciso Lázaro Cárdenas había aprobado el uso del cáñamo en todas sus derivaciones, incluido el recreativo. Llevaban tres mesecitos de festejo nuestros mariguanitos, productores de telas y demás... cuando, desde Estados Unidos, se la cantaron y le exigieron que “la prohibiera”.

Un gran magnate de la producción de algodón y papel, el señor Bond (y no James Bond el 007), estaba teniendo terribles pérdidas así que tenían que justificar la entrada al mercado por la puerta grande de sus productos y hacer a un lado el cáñamo.

Pero la neta éste último es más noble, barato y rendidor. Nomás chequen números: el algodón requiere de 26% de los pesticidas que se utilizan en el mundo, la cannabis no necesita ninguno. Para hacer una camisa de algodón se utilizan seis mil 725 litros de agua, para una de cáñamo, sólo 680. En un acre de tierra se pueden producir 261 kilos de algodón, en cambio, de cáñamo se pueden lograr hasta 367, además de que el cáñamo crece mucho más rápido, sólo utiliza tres o cuatro meses para estar lixto Calixto.

Pa’ que se den un quemón... el visionario magnate Howard Hughes, llegó a una importante reunión de pura gente bien fifí, vestido absolutamente de cáñamo, incluidos los zapatos con todo y suela. Él en ese momento aseguró que “era la planta del futuro”. Y no creo que se la haya fumado antes de dicha reunión.

Por último, yo sí considero un avance en esta 4T, que al menos el día 25 de cada mes, en la mañanera se aborde el tema de la violencia hacia las mujeres. Además, para quienes no entendieron la frase de AMLO de por qué los feminicidios se relacionan con el neoliberalismo, les aseguro que “ESTÁN LIGADOS AL CAPITALISMO PATRIARCAL”. Y ni me busquen, porque me encuentran.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA