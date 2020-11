Incertidumbre de cara a las elecciones 2021

Ya pasaron tres meses desde que arrancó formalmente el proceso electoral 2021, el más grande en la historia de México, y nadie tiene claras las reglas del juego.

Por primera vez se implementarán aspectos fundamentales de la democracia, como la reelección de diputados y alcaldes, la paridad de género en la postulación de candidatos y la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, pero todos, aspirantes y partidos, están hechos bolas.

La democracia los tomó por sorpresa, lo que ha derivado en una interpretación de la ley a su conveniencia en prácticamente todos los institutos políticos, aunque con mayor énfasis en Morena, donde los criterios todavía no están establecidos ni para la reelección ni para la paridad de género.

En el caso de la reelección de diputados, por ejemplo, el dirigente de Morena, Mario Delgado, dio luz verde a todos sus legisladores para que busquen repetir.

Lo que nadie sabía a ciencia cierta, hasta ayer, era si debían o no solicitar licencia para hacer campaña.

Desde la óptica del INE, que comanda Lorenzo Córdova, lo más prudente era que sí. Sin embargo, ayer, tres meses después de iniciado el proceso electoral, la Cámara de Diputados aprobó ir a la reelección sin pedir licencia.

Con eso, los partidos se quitaron un peso de encima. Sin embargo, el tema sigue siendo un pendiente para congresos locales y, particularmente, para la renovación de las alcaldías en las diferentes entidades, entre ellas la CDMX.

En las 14 demarcaciones que gobierna Morena en la capital, todos sus titulares buscarán la reelección. El problema radica ahora en que sólo en cuatro son mujeres, con lo que incumple con la paridad de género. Ahí se avecina otro conflicto.

Si el tema lo escalamos a las 15 gubernaturas en juego, el Senado y el PAN impugnaron el ordenamiento del INE que obliga a los partidos a postular, mínimo, a siete mujeres.

Lo hicieron porque no están de acuerdo en que les impongan una cuota de género, pero en esto, como en otros casos, el organismo electoral tuvo que intervenir por la omisión de los partidos, aquellos que a los cuatro vientos defienden la equidad, pero que en la realidad no tienen la menor intención de cumplir.

En el caso de la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes de la República, no queda clara cuál es la prioridad del gobierno y su partido, porque en el Presupuesto 2021 la Secretaría de Hacienda no incluyó una partida para su realización.

Con eso, a las autoridades del INE les queda claro que el asunto dejó de ser una prioridad para el presidente López Obrador, con todo y que el tema fue utilizado como una bandera de campaña en 2018.

Este y los temas anteriores, me dijo un alto funcionario del Instituto, complicarán la realización de los comicios. Si bien no ponen en riego su realización, provocarán serios dolores de cabeza para todos los actores involucrados, por la negligencia de los partidos y el Congreso que dejaron para la última hora resolver los grandes detalles de una elección histórica.

Mucho movimiento se ha visto en los últimos días en Palacio Nacional y los rumores de radio pasillo suben de tono. Por ejemplo, en el gabinete crece la especie de que el secretario de Hacienda, Arturo Herrara, tiene los días contados. No se le ve contento y cada vez son más evidentes las diferencias de criterio con el Presidente.

En Guerrero, Morena ya decidió que postulará a un hombre como candidato a gobernador. El asunto es que todavía no decide con quién se la va a jugar entre Luis Walton y Felix Salgado.

Por el lado de la oposición, existen avances importantes para concretar una alianza entre el PRI y PRD con la candidatura de Mario Moreno Arcos, exsecretario de Desarrollo Social y dos veces alcalde de Chilpancingo.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La procrastinación hace difíciles las cosas fáciles, y hace todavía más difíciles las cosas difíciles”.

