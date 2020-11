Falta de apoyo a pacientes con cáncer

¿Qué harías si un día tu hijo o hija fuera diagnosticado con una enfermedad en la sangre, como leucemia o linfoma? Tu vida cambiaría, tu rutina giraría entorno a buscar opciones de tratamiento e información con expertos, revisar que tu seguro médico (ya sea público o privado) cubra algún gasto del proceso, análisis médicos y lo principal: una montaña rusa de emociones que van desde la desesperación hasta la motivación constante por no rendirte para salvar su vida.

Esa realidad es la que viven las más de 14 mil familias que reciben este diagnóstico al año en México y que tienen que buscar por sí mismos las vías para que reciban el tratamiento que les corresponde, ya sea quimioterapia, radioterapia o, en muchos casos, un trasplante de células madre por ser la única opción viable, pero sólo el 10% de ellos lo consiguen. ¿Qué alternativas hay para quienes pertenecen a ese reducido porcentaje y qué debemos hacer para incrementarlo?

Cuando una familia se encuentra con la noticia de que su hijo necesita un trasplante de células madre, quiere decir que esa es la última esperanza para que se recupere del tipo de cáncer en la sangre. Así que comienza una búsqueda incesante de ayuda, guía y respuestas, por lo que es fundamental poner la información de valor, apoyos, programas y soluciones a la vista de quienes lo necesitan.

Be The Match México, organización sin fines de lucro, trabajamos muy de la mano con las familias para brindarles apoyo integral gratuito, así como información detallada sobre la donación de células madre y el proceso de trasplante.

Esta asesoría representa el primer paso de un largo camino que recorren como familia, lleno de esfuerzo y valentía, pues además de luchar contra la enfermedad deben enfrentarse a obstáculos que vuelven más complicado el trayecto: la inexistencia de un seguro médico para el paciente o la limitación de cobertura de la póliza que tienen.

Bajo este panorama en el que las familias tratan de conseguir los recursos suficientes para el trasplante de células madre que requiere su paciente, es fundamental que tanto gobierno, instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, empresas, benefactores y la población en general generemos una gran red de soporte para extender todos nuestros recursos para su beneficio y que el factor económico no se convierta en el obstáculo que impida tener una segunda oportunidad de vida. De acuerdo con los reportes del Centro de Atención a Pacientes de Be The Match el 42% de las familias informan que la barrera económica es la principal que no les permite obtener el trasplante que necesitan.

No podemos permitir que un paciente que requiera un trasplante de células madre no lo consiga debido a una barrera económica. Nuestra misión es democratizar la terapia celular y estamos seguros de que trabajando en equipo podremos conseguirlo.

Por Laura Chávez

Gerente de Sostenibilidad de Be The Match México