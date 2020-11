EU y México, entre el honor y la pesadilla

Un día antes de las elecciones presidenciales en EU, el ambiente que priva en aquel país es de incertidumbre. Pero si allá nadie sabe lo que va a pasar, en México estamos completamente a ciegas.

Nadie puede anticipar con certeza quién va a ganar la Presidencia, entre el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump.

Lo que sí saben muchos de este lado de la frontera es que, gane quien gane, la relación bilateral seguirá siendo un problema para ambas naciones.

Si se reelige Trump, sin duda los temas pilar de la agenda, que son migración, seguridad y comercio, van a estar bajo una fuerte presión. En el caso de que Biden resulte victorioso, habrá desencuentros, porque López Obrador fue a Washington, en plena campaña presidencial, y sólo se reunió con Trump. Desdeñó a los demócratas.

De aquel encuentro ya pasaron cuatro meses y no se sabe en México si hubo o no una operación cicatriz. De lo que sí tienen certeza los y las expertas, como la doctora María Cristina Rosas, especialista en temas internacionales por la UNAM, es que con Biden nos viene una pesadilla. Tan sólo con el T-MEC, por mencionar un ejemplo, los demócratas tienen serias dudas en temas laborales y de medio ambiente.

Basta recordar que su compañera de fórmula, la candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, votó en contra del tratado porque considera que las disposiciones ambientales son lesivas. Por otro lado, en el ámbito migratorio, no hay que perder de vista que Obama es el presidente que más deportaciones ha hecho en la historia reciente y Biden era su vicepresidente. Son esos algunos antecedentes de la relación con los demócratas, pero los republicanos, como dice el dicho, tampoco tienen amigos, tienen intereses, y eso se ha visto en la mala relación de Trump con México.

Si se reelige, seguiremos siendo su piñata. Aparte de la tensión que tenemos en migración y comercio, se nos viene una crisis terrible en temas de seguridad, donde ya no existe un diálogo al más alto nivel.

El ejemplo es la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. De aquel lado todo mundo estaba enterado y, del río Bravo para acá ni quien se las oliera. Como sea, a la luz de los acontecimientos y las elecciones gringas, lo cierto es que no se puede esperar mucho en cuanto al mejoramiento de la relación bilateral. Biden o Trump no garantizan nada bueno. Por el contrario, sólo pasaremos del horror a la pesadilla o viceversa.

•••

Crece la lista de acusaciones de fraude en contra de Ángel Haro, dueño del equipo español Real Betis y de la empresa Prodiel. Tiene problemas por incumplimientos y falta de pagos en todo el continente, pues no sólo le adeuda a su personal, también a proveedores, sindicatos y contratistas. Sus problemas iniciaron en Chile y Brasil, pero en México enfrenta ahora demandas millonarias por lo mismo.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “En las relaciones con EU, la peor experiencia es la mejor maestra”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ

ALFREDO.GONZALEZ@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@ALFREDOLEZ