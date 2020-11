TV Azteca gana audiencia

A ocho meses de la crisis sanitaria, millones de mexicanos han pasado más horas viendo televisión, lo que ha catapultado a TV Azteca, que en ciertos horarios ha tenido la mayor audiencia en su historia, al grado que 1 de cada 2 televisores han sintonizado sus canales multiplataforma.

Las cifras de TV Azteca son por mucho envidiables con 106 millones de personas en alcance, para llegar a 32.6 millones de hogares diariamente, sin duda una cifra estratégica para más anunciantes y agencias de publicidad.

Todos los días, el público dedica más de 105 minutos disfrutando la programación de TV Azteca, lo que habla bien de su estrategia por contenidos plurales y novedosos, de formato familiar y con calidad.

El caso es que en lo que va del año, Azteca Uno ha llevado a su pantalla 102 millones de personas y 32.1 millones de hogares, mientras Azteca 7 ha alcanzado 101.7 millones de personas y 32 millones de hogares.

Por lo que toca a adn40, se ha consolidado como el canal informativo más visto en el país con 84 millones de personas, y un alcance de 9 de cada 10 hogares, me refiero a 30.3 millones. La pantalla chica ha ganado con la pandemia, y la televisora que dirige Benjamín Salinas Sada es protagonista.

LA RUTA DEL DINERO

Ya que hablamos de medios, Izzi pegó de hit con el arranque de Disney+ que se puede contratar en su modalidad “A la Carta”, con cargo al estado de cuenta, y si tiene servicios de internet, telefonía y televisión podrán adquirir esta plataforma de streaming con un mes de regalo. Otra opción para tener acceso a ese contenido es a través de sus paquetes Unlimited 60 y Unlimited 100, en los que Disney+ ya estará incluido. Estos planes además vendrán acompañados de un nuevo dispositivo con tecnología Android TV llamado izzitv SMART con el que, además de tener acceso a cientos de canales lineales, series, películas y documentales, los suscriptores podrán acceder a innovadoras funciones Google Assistant y Chromecast... El Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) que lidera Víctor Fuentes del Villar comienza a dar de que hablar entre las proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad, de Manuel Bartlett, debido a un oficio en el que les hacen saber que deben cubrir el pago mensual de seguros de vida. El problema es que no tienen relación con dichos colaboradores, sin embargo les han hecho saber que en caso de no hacer los correspondientes depósitos a una cuenta de Banorte no les serán liberadas sus facturas. Los afectados detallan que la organización daría aviso a los administradores de contrato en la CFE para proceder con los pagos. Un tema para la Secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval... En el gremio empresarial quedó muy mal la imagen de Carlos Cabal Peniche, uno de los beneficiarios del sistema. Y es que según reportes del Fobaproa en conjunto Banco Unión y Banca Cremi recibieron apoyos que le costaron a México más de 50 millones de pesos. Cómo será la situación financiera del tabasqueño, a la fecha no tiene tarjetas de crédito, y claro, está boletinado en la banca comercial.

