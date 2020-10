Andrea y Galilea, juntas otra vez

Se acabó el alejamiento que mantenían Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Sí, como medida preventiva de contagios Televisa optó por separarlas a ellas y al resto de conductoras y conductores de Hoy. Obligadas por la pandemia de COVID-19 las titulares del matutino de Las Estrellas debieron dividirse (una semana una trabajaba en el foro y la otra lo hacía desde su casa. La siguiente semana ocurría al revés). Fueron meses los que se ciñeron a dicha nueva normalidad, sin embargo eso llegó a su fin. A partir de hoy Legarreta y Montijo vuelven a estar juntas. Una reciente encuesta (focus) arroja que el público está harto de que estén separadas. Por eso Televisa toma la decisión de reunirlas. Situación contraria ocurre con las y los demás integrantes de Hoy, pues seguirán en equipos partidos.

SE CEBÓ



De último momento TV Azteca decidió cancelar el giro que iba a dar el programa Todos Quieren Fama. La semana pasada le informé que la televisora del Ajusco planeaba modificarle el nombre (desde hoy iba a llamarse Todos Quieren MÁS Fama) y formato (en lugar de aficionados empezarían a participar famosos) a la emisión que conduce Roger González, sin embargo eso se cebó. Y es que haciendo números a la televisora del Ajusco, que atraviesa por una mala situación financiera, no le salían las cuentas para pagarle a Alfonso de Nigris y Susana Zabaleta (que pedían las perlas de la Virgen por fungir como participante y observadora, respectivamente). Así que Todos Quieren MÁS Fama de última hora se canceló. Por cierto, quiero dar las gracias a TV Azteca por pensar en mí para ejercer de observador, la semana pasada, en Todos Quieren Fama. Desafortunadamente compromisos adquiridos con anterioridad no me permitieron dar el "sí acepto". ¡Agradezco la invitación!

EN VILO



Ahora la telenovela que está envuelta en incertidumbre es Quererlo Todo (cuyo estreno ha sido anunciado para el 09 de noviembre). Y es que un actor de ahí, que lleva uno de los roles más importantes, presentó al cierre de la semana pasada síntomas de COVID-19. Tal situación tiene en vilo a Televisa, pues las grabaciones de la telenovela tendrán que frenarse se confirmarse que el experimentado histrión da positivo en la prueba de SARS-CoV-2.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS



Teresa Vale se une hoy al equipo radiofónico de Paola Rojas. La periodista participará L, M y V en el noticiario que su homóloga conduce de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, en 104.1 FM de Radio Fórmula.

SERÉ BREVE



Lo que debería hacerlo llorar no es la emoción de conocer en persona Cepillín sino el lamentable rating de su programa.

SERÉ BREVE BIS



Le tengo la siguiente noticia a ella: próximamente ya no tendrá que despertarse a las 4:30 de la mañana:



Por hoy es todo. Nos leemos el miércoles venidero.

Postdata. ¿Tú ya te tocaste? #OctubreRosa.

POR ALEX KAFFIE

COLUMNAS.ESCENA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@KAFFIEVILLANO

eadp