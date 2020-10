Hola amigos. Los saludo con mucho cariño a través de mi nueva columna lo que me da mucho gusto, y me siento muy contenta de poder compartir con ustedes algunos de mis “rituales de belleza”. En esta primera entrega he decidido hablarles de un tema muy importante, nuestra piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo y una de sus principales funciones es la de protegernos de factores externos como la contaminación , las bacterias , sustancias químicas y la temperatura.

Nuestro rostro queda expuesto la mayor parte del día y, por lo tanto, sufre los estragos . Uno de mis faciales favoritos y de los que me ayuda a tener un rostro más luminoso es el plasma facial.

El PRP, plasma rico en plaquetas, es una técnica aplicada en medicina estética para retrasar la aparición de signos de la edad en el área facial, cuello y manos, también ayuda a mejorar acné, manchas y cicatrices.

Se obtiene de la misma sangre del paciente, tomando una muestra que después se centrifuga para separar plaquetas, glóbulos y plasma.

El plasma es rico en plaquetas, que contienen factores de crecimiento que aceleran la reparación de tejidos colágenos, por lo que genera procesos de restauración celular que son visibles desde la primera sesión.

Una ves separado el plasma, se inyecta directamente en algún área específica o de igual forma se aplica con una técnica de rodillo por toda la cara (en lo personal prefiero el rodillo, es más cómodo y menos molesto). Yo me lo realizo con mi doctor de cabecera y hermano, el Dr. Leonardo Arámbula quien es el único que se encarga de cuidar mi piel, así que me siento con toda la confianza y seguridad, amo los resultados este tratamiento lo conozco desde hace más de una década. Mi hermano lo comenzó a realizar después de estudiar en Islas Baleares, España, en el máster de Medicina Estética; lo hizo en México cuando no era tan conocido como ahora.

Las ventajas: es completamente natural. No tiene efectos secundarios. No es invasivo ( con rodillo ). Tu mismo sistema es el que trabaja en función de la regeneración. Es importante tomar en cuenta que después del tratamiento debemos evitar exponernos al sol, utilizar cremas o maquillaje.

Los precios de este tratamiento son muy accesibles y como siempre les digo, hay que atendernos con personas profesionales y certificadas, y asistir a lugares que cumplan con todos los requerimientos. Yo me lo realizo en @CBIMedicalSpa, con mi hermano, el Dr. Arámbula, no puedo estar en mejores manos para mis tratamientos y cuidados.

Aquí seguiré compartiéndoles tratamientos de los que más me gustan en @cbimedicalspa. Nos encontraremos de nuevo en esta su nueva columna de El Heraldo de México.

POR ARACELY ARÁMBULA

@ARACELYARAMBULA