DíaMundialContraElCáncerDeMama

A todas las mujeres y hombres que enfrentan este cáncer

Hablé por teléfono con Mariana, por discreción cambio su nombre, en cuanto supe de su diagnóstico de cáncer de mama. La percibí agobiada, y sin embargo serena, segura de que saldría bien. Le preocupaban sus hijas, a quienes, me dijo, la noticia había golpeado brutalmente, con la fuerza de un tornado.

Un par de semanas después, su hermana me dijo que Mariana seguía animosa, pero que dudaba, en busca de caminos que le permitieran evadir tratamientos devastadores.

La visité un año después. Estaba delgada y se cubría la cabeza con un turbante color canela. Tenía, me dijo riéndose, turbantes de doce colores para andar siempre bien combinada. Me encanta este tocado, presumió, viéndose al espejo. En busca de salud, había perdido su cabello y algunos kilos, pero no el ánimo, que sobrevivía en sus ojos por encima de diagnósticos y pronósticos.

Intentó evadir la cirugía, pero un día la cirugía dejó de ser una disyuntiva y se convirtió en un imperativo. Una operación impecable, me dijo. Inevitable mi pregunta sobre cómo se sentía, me respondió viendo la nada: Sigo siendo yo, y a la vez no, dijo.

Unos meses después, las noticias eran de claroscuro. Va bien, me dijo su hermana. Está difícil, me contestó un amigo mutuo. Seguimos optimistas, me dijo Rubén, su esposo.

Todo cambió para sus hijas cuando Mariana empezó a decirles dónde estaban algunas cosas y a pasarles los datos de su cuenta bancaria, sus claves digitales de esto y esto otro, y cuando comenzó a recomendarles que se cuidaran mucho, que siempre iba a estar orgullosa de ellas, que nada la había hecho más feliz que criarlas, y que quería regalarles, especialmente, unas joyitas de su boda, a Rayito una cadena y a Chío unos aretes.

Entonces todos empezaron a prepararse para lo que venía. “Quisimos, pero no pudimos, me dijeron las jóvenes, porque nadie puede prepararse para la ausencia de una mamá.”

De acuerdo con la OMS, en el mundo se diagnostica un caso de cáncer de mama cada 30 segundos y mueren 480 mil mujeres cada año por esta causa.

En México la cifra mortal es de 10 mujeres cada día.

La tasa de incidencia de este cáncer va en aumento en nuestro país: 10.8 por cada 100 mil mujeres en 2003, 17.8 en 2010 y 25.3 en 2018. Corresponde a los especialisats explicar esta tendencia.

Lo que es indiscutible es que, detectado a tiempo, el cáncer de mama tiene muy altas probabilidades de curación. Y que existen formas prácticas y eficaces para esta detección temprana, que a su vez puede ser confirmada oportunamente por una mamografía y atendida por un profesional de la salud.

Lo que quiero decir, en este Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, es que sí hay forma de ganarle la carrera.

Está a nuestro alcance y es nuestra responsabilidad. De todas y todos.

POR MAURICIO FARAH

SECRETARIO GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SENADO Y ESPECIALISTA EN DERECHOS HUMANOS

MAURICIOFARAG@HOTMAIL.COM

@MFARAHG