Ejecutivo engaña al Congreso para retardar seguridad social: sindicalizados

En una nueva reunión entre sindicalizados del Congreso del Estado de San Luis Potosí con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado del Verde Héctor Serrano Cortés se acordó que a partir de la segunda quincena de marzo se les aplicará el aumento del 2.1 por ciento y el pago del retroactivo desde febrero de 2024, pero en el caso de la seguridad social y servicio médico, el legislador dijo que la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado le informó que los 154 beneficiarios del Poder Legislativo contaban con IMSS, lo que provocó reacción enérgica de las y los empleados que rechazaron tal situación.

En el auditorio "Manuel Gómez Morín" de la sede legislativa administrativa, las y los sindicalizados le expusieron al ex secretario de Gobierno de la Ciudad de México en tiempos de Miguel Mancera, que unos 125 de 154 empleados no contaban con atención ni seguro médico lo que el presidente de la Jucopo les dijo "no, es que ahorita sí lo tienen", lo provocó la primera expresión de rechazo; Serrano Cortés prosiguió:

"Lo que dice el señor oficial mayor (del Gobierno del Estado, Noé Lara Enríquez) es que por eso quiere revisarlo, porque a juicio del Oficial Mayor están dados de alta en el Seguro Social", lo que arrebató un segundo "Nooo" más pronunciado de las y los afectados.

Algunos de las y los líderes del movimiento laboral en el Congreso del Estado de San Luis Potosí manifestaron, con la condición de mantener su identidad reservada, que perciben un tufo de corrupción, ya que de ser verdad que todos están dados de alta en la seguridad social cuestionaron a dónde fueron a parar sus cuotas y aportaciones.

El servicio médico para mujeres embarazadas es una de las quejas más frecuentes

Buscan mejorar la calidad del servicio médico para mujeres embarazadas

En cuanto al servicio médico privado una de las quejosas presentes durante la confronta con el presidente de la Jucopo condenó que en el caso del médico de primer contacto las mujeres no tienen acceso a los servicios básicos y en el caso de las embarazadas únicamente son atendidas en Ginecología si cursan el segundo trimestre de gestación, "pedí un chequeo médico no me lo permitieron, entonces no tengo derecho en uno ni derecho en otro", lamentó.

Uno de los afectados mencionó a este reportero que el problema con los seguros médicos privados es que el Gobierno del Estado no paga o retarda el pago de las pólizas, entonces en teoría están dados de alta para ese servicio, pero acudir les niegan la atención médica. El presidente de la Jucopo los citó para el próximo lunes al mediodía para darles a conocer los avances en su gestión ante el Ejecutivo Estatal, pero pidió que únicamente sea una comisión de "unos dos o tres" en su oficina y sin acceso a medios de comunicación.

