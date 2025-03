Pensión Bienestar 2025: ¿adelantarán pagos por las elecciones del Poder Judicial?

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores han mostrado un especial interés por saber si la Secretaría del Bienestar tiene previsto adelantar pagos de cara a las Elecciones del Poder Judicial de la Federación que se llevarán a cabo durante el domingo 1 de junio, por ello, en esta nota te diremos cuál es la información oficial disponible al respecto.

Como bien se sabe, las ocasiones en las que la Pensión Bienestar para Adultos Mayores adelanta los pagos para sus beneficiarios es cuando las autoridades electorales imponen una veda debido a la realización de un proceso electoral, sin embargo, el Instituto Federal Electoral informó que al no haber partidos políticos implicados en las Elecciones del Poder Judicial de la Federación no se aplicarán estas restricciones.

La Pensión Bienestar entrega 6,200 pesos a cada beneficiario de forma bimestral. Foto: www.gob.mx

Una vez aclarado lo anterior se puede confirmar que todos los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores recibirán sus pagos de 6,200 pesos de forma bimestral y según precisó Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, los depósitos para los beneficiarios de este programa están previstos para enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.

Es importante señalar que, solo los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores que habiten dentro de los estados de Durango y Veracruz sí recibirán un pago adelantado, el cual, corresponderá al bimestre de mayo-junio, sin embargo, dicha medida se deberá a que en dichas entidades se llevarán a cabo elecciones locales el 1 de junio y no por las Elecciones del Poder Judicial de la Federación.

Los recursos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores se otorgan de forma directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar. Foto: Cuartoscuro

Por otra parte, es prudente señalar que la Secretaría del Bienestar informó que, en los meses en los que no se realicen operativos de pago para los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores se llevarán a cabo periodos de incorporación de nuevos derechohabientes, por lo que se sugiere mantenerse atentos a los avisos de la referida dependencia pues dicho proceso también se lleva a cabo conforma a un calendario organizado por la inicial del apellido paterno de los solicitantes.

¿Qué pasa si no retiro todo el dinero de la Pensión Bienestar de mi tarjeta de cobro?

Otra de las dudas más recurrentes entre los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores es la de saber qué pasa si no retiran todo su dinero de la Tarjeta Bienestar, sin embargo, la buena noticia es que no hay nada de qué preocuparse si no se saca todo el dinero de este apoyo económico pues este es acumulable, además, se informó que se pueden domiciliar pagos de servicios y hasta realizar compras y pagos directamente con el plástico para así disminuir los riesgos derivados del uso de dinero en efectivo.