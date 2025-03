El pueblo de México está empoderado: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbuam Pardo destacó que el pueblo de México está empoderado. Durante la inauguración de la Planta Potabilizadora “El Carrizal II”, manifestó que su fuerza, el poder, la dignidad del pueblo son únicas en el mundo.

“Es un momento muy especial para nuestro país. La oposición no lo entiende, los adversarios no lo entienden, otros que se beneficiaron durante años de los gobiernos no lo entienden. Pero es muy sencillo. El pueblo de México hoy está empoderado”, subrayó.

“Cuando un pueblo conoce la fuerza de su historia y la fuerza que tiene la unidad, no hay nada que lo pueda detener. Y eso es lo que está viviendo hoy nuestro país. La fuerza, el poder, la dignidad de su pueblo, que es lo que nos hace únicos en todo el mundo en este gran momento de la Cuarta Transformación”, aseveró.