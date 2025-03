Iris Flores exige ayuda para encontrar a su hijo Bruno, quien le fue arrebatado por su expareja hace tres meses

Desde hace tres meses, Iris Liliana Flores Silva busca a su hijo Bruno Jussef Larios Flores, quien le fue arrebatado por su expareja, Said Antonio Larios, con ayuda de policías de la alcaldía Miguel Hidalgo, en su domicilio en Lomas de Chapultepec, el pasado 13 de diciembre.

En entrevista para El Heraldo de México, Iris Flores denunció públicamente a su expareja por secuestro, violencia e ilegalidad, pues la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México levantó una Alerta Amber para dar con el paradero del menor.

Ello, luego de que la mamá de Bruno obtuviera la custodia del infante de siete años de edad por las denuncias de violencia que había en contra de Antonio Larios.

Flores Silva señaló que no es la única vez que ha sufrido agresiones, pues después de perder a su hijo acudió al domicilio del implicado para poder tener conocimiento de estado del menor; no obstante, acusó que en al menos dos ocasiones fue detenida y golpeada por policías del sector Chapultepec, liderados por Leslie Itzel Escamilla.

“Tenía yo dos hombres todo el tiempo siguiéndome, amedrentándome. Si salía en mi camioneta, me detenían, me decía que me bajara. Hay una mujer que es la jefa del sector. Van dos veces que me golpea, la primera vez en verdad pensé que me iba a matar y lo hicieron frente a mi hijo. Me asfixiaron dos veces, me golpeaban contra la cara”, denunció.