Filtran la ÚLTIMA PUBLICACIÓN de Valeria Mireles, "Miss Rodeo", previo a su muerte

El pasado lunes 10 de marzo se dio a conocer la lamentable muerte de Valeria Mireles, una influencer y vaquera del estado de Nuevo León. La noticia fue compartida por la Federación Mexicana de Rodeo, la cual -mediante sus redes sociales - externó el pésame para los familiares y amigos de la joven de 20 años de edad. Hasta ahora, las causas de su fallecimiento siguen siendo un misterio, pero se ha especulado que habría sido consecuencia de un percance vial.

A unos días de que la noticia se hiciera oficial, decenas de usuarios en redes sociales han recordado las que serían las últimas publicaciones realizadas por la influencer. Cabe mencionar que Mireles, también conocida como "vaquerita", o "Miss Rodeo", acumulaba más de 25 mil seguidores en Instagram y otros más de 40 mil en TikTok; como parte de su contenido diario, la joven compartís sus rutinas de entrenamiento, contenido de belleza y videos demostrando su amor por los caballos.

En sus últimas publicaciones en TikTok la joven influencer había compartido tres videos de ella misma con sus amigos y familiares, donde se le ve bailando y disfrutando de la compañía de sus seres queridos. Actualmente, los tres últimos videos de la creadora de contenido se han llenado de mensajes donde sus seguidores han lamentado su muerte y se han cuestionado sobre las causas que provocaron su deceso, pero, los familiares de la vaquera no se han pronunciado de forma oficial.

Estas fueron las últimas publicaciones de "Miss Rodeo"

Esta fue la última publicación de la vaquera. Foto: @valeriaamireless

Por su parte, la última publicación que realizó la influencer en Instagram es una fotografía de ella misma luciendo unos jeans y un top de mezclilla. La creadora de contenido no añadió una descripción a su publicación, únicamente escribió un emoji de brillos. Al igual que en su TikTok, su cuenta de Instagram se ha llenado de mensajes de condolencias por parte de sus seguidores, quienes le han externado el pésame a los familiares de "Miss Rodeo" y han pedido respeto a la privacidad de los familiares de la famosa vaquerita.

"Vale te vamos a extrañar, nos duele mucho ver tu partida, Dios te tenga en su reino"; "Apenas me salen sus videos ya que no está con vida"; "No lo puedo creer, me a dejado en shock esta noticia"; "Lamento mucho su pérdida y pido a Dios les dé la fortaleza necesaria para soportar tan grande dolor"; "El lunes te íbamos a recibir en León, estábamos muy emocionados por tu llegada a nuestra empresa, ahora solo nos queda rezarte"; "Ahora no veré esa sonrisa", se lee en los comentarios que han recibido sus últimas publicaciones.

Federación Mexicana de Rodeo externó el pésame a sus familiares

Murió a la edad de 20 años. Foto: @valeriaamireless

En un comunicado, emitido en redes sociales, la Federación Mexicana de Rodeo confirmó la muerte de la influencer y externó el pésame a sus familiares: "con profundo pesar, nos unimos para rendir homenaje a la memoria de Valeria Mireles, nuestra querida 'Miss Rodeo México' 2021-2022 y 'Miss Rodeo Nuevo León' 2020-2022, quien nos dejó demasiado pronto. Valeria fue más que una reina del rodeo; fue una embajadora de la cultura vaquera, una inspiración para muchas jóvenes. Su sonrisa iluminaba cada arena, su pasión por el rodeo era contagiosa", sentenció la organización.

"Aunque su partida nos deja un vacío, su legado vivirá en nuestros corazones y en la memoria del rodeo. Querida Valeria, te recordaremos con cariño. Descansa en paz, querida reina. Dios traiga consuelo y reconforte los corazones de su amada familia", agregó la Federación Mexicana de Rodeo en su comunicado oficial. Por ahora, se desconoce la causa de muerte de la creadora de contenido.