Para 18 de marzo, prevé Sheinbaum se prueben las leyes secundarias energéticas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confío en que para el 18 de marzo cuando se conmemora la Expropiación Petrolera, estén aprobadas las leyes secundarias en materia energética.

“Estamos esperando que el 18 de marzo, que es la conmemoración de la Expropiación Petrolera, podamos tener ya las nuevas leyes secundarias, sería una buena fecha para poder publicarlas en el Diario Oficial de la Federación relacionadas con la recuperación de Pemex y de CFE para el pueblo de México y de la nación”, indicó en la conferencia de prensa matutina

La presidenta dijo que después de la Cámara de Diputados declare la constitucionalidad de la reforma en materia de conservación y protección de los maíces nativos, se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

“En la del maíz en efecto, ya concretó todos los congresos locales, recuerden que la Cámara de Diputados tiene que declarar la constitucionalidad para enviarla a que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, en estos días será ya publicada, lo traemos acá en la Mañanera para poderlos mostrar a todas y todos”, dijo.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum no se reunió con líderes legislativos

En otro tema y luego del desaire de por parte de políticos para saludarla en la asamblea del domingo, la titular del Ejecutivo Federal dijo que aunque generalmente los lunes se reúne con los coordinadores de Morena de las Cámaras de Diputados, Ricardo Monreal, y Senado, Adán Augusto López, respectivamente para analizar los temas legislativos, “ayer no fue el caso”.

“Muchas veces nos reunimos los lunes con los coordinadores parlamentarios de nuestro movimiento para dar una revisión junto con la secretaria de Gobernación y la consejera jurídica de cómo van las leyes, ayer no fue el caso, no nos reunimos, pero no por otra cosa, sino porque van avanzando muy bien todas las propuestas que hemos enviado”, argumentó.

“Ayer no nos vimos, pero normalmente nos vemos los lunes, pero no nos vimos porque no era necesario, a veces nos vemos cada 15 días, cada semana para poderle dar seguimiento a las reformas. Viene (Gerardo Fernández) Noroña a las reuniones muchas veces”, añadió.