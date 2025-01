¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Nuevo León en 2025? | PRECIO y REQUISITOS

La licencia de conducir en Nuevo León es uno de los documentos indispensables para poder circular en las calles de la entidad. El no presentarla en caso de ser detenido por un oficial de Tránsito conlleva una falta grave al Reglamento de Tránsito que conlleva una multa de entre 15 y 20 veces la Unidad de Medida y Actualización.

Si bien no se ha dado a conocer el costo que tendrá la UMA para 2025, actualmente esta pena puede llegar de los mil 628 pesos a los dos mil 171 pesos tan solo por no llevar el documento consigo. Conducir una unidad sin portar este requisito no solamente pone a los automovilistas en la posibilidad de ser multados, sino que además pueden significar un riesgo para la ciudadanía.

La licencia de conducir es una de las formas en las cuales el gobierno se cerciora de que la gente ha pasado por un examen de conducir y se tienen los conocimientos necesarios sobre el Reglamento de Tránsito; es decir, es un mecanismo con el cual se puede mejorar la seguridad vial en la entidad. De ahí que sea tan importante tramitarla y portarla.

Debido a esto es importante conocer la forma en la cual se puede hacer el trámite, los costos, así como los requisitos y los módulos para la licencia de conducir en Nuevo León. Toda la información que se describe en esta nota tiene como base el Reglamento local, así como las páginas oficial de la administración al frente de Samuel García.

El gobierno local lleva a cabo un proceso para certificar a sus conductores. FOTO: Gobierno de Nuevo León.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Nuevo León en 2025?

La licencia de conducir en Nuevo León presentó un nuevo incremento para 202, de tal manera, el precio de este documento quedará en 869 pesos si se realiza el registro por primera vez ante el Instituto de Control Vehicular. Esta cuota no incluye el costo que exige el municipio para la aprobación de esta credencial.

El precio de esta credencial que permite manejar automotores en la entidad podría tener un aumento tanto a nivel estatal como en el cobro del municipio debido al ajuste que se hará a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2025, la cual se anunciará en los próximos días.

Debido a esto, se recomienda a los conductores que necesiten renovarla, que lo hagan a la brevedad, debido a que esto podría significarles un ahorro considerable a la hora de pagar este servicio público.

Estas credenciales tienen varios elementos de seguridad que impiden que sean falsificadas. FOTO: Gobierno de Nuevo León.

¿Cómo sacar o renovar licencia de conducir en Nuevo León?

Para sacar por primera vez la licencia de conducir en Nuevo León es necesario que las personas presenten tres documentos que son excluyentes; es decir, si no se cuenta con estos, no habrá posibilidad de continuar con el trámite correspondiente.

Autorización municipal por parte de la autoridad de tránsito local.

Una identificación oficial.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

En el caso de la renovación de este registro, es necesario solamente acudir a uno de los módulos del instituto de Control Vehicular de la entidad, identificarse con la huella digital (la cual ya está en el sistema) y pagar la cantidad de 869 pesos.

En el caso de buscar hacer el trámite en línea, las personas pueden entrar en la SIGUIENTE LIGA. En ella se les pedirán los siguientes datos:

Folio de licencia actual.

Número exterior de domicilio.

Correo Electrónico.

Además de esto, se deberán aceptar los términos y condiciones para posteriormente hacer el pago por medio de una tarjeta de crédito o débito. Se prevé que miles de personas hagan el trámite para renovar su credencial o sacar su nueva licencia de conducir. FOTO: Archivo.

¿Qué se necesita para sacar la autorización municipal de la licencia de conducir en Nuevo León?

De acuerdo con el Artículo 112 del Reglamento de Tránsito de Nuevo León, las personas que deseen tramitar la licencia de conducir deben cumplir con diversos requisitos para poder llevar a cabo el registro, no importa si este se dé de manera presencial o en línea. El encargado de hacer este proceso es el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León.

Tener 18 años de edad cumplidos.

Saber leer y escribir.

Llenar una solicitud emitida por el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León.

Clave Única del Registro de Población (CURP).

Presentar comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

no mayor a tres meses. Tener una identificación oficial vigente y con fotografía ( credencial de elector ).

). Hacerse un examen médico por una institución de salud reconocida y con cédula profesional (no debe tener una antigüedad mayor a cinco días). Esta evaluación debe certificar que se tenga agudeza visual, facultades para poder conducir, el tipo de sangre y alergias del conductor.

Examen teórico y práctico de manejo.

Hacer el pago de derechos a la Tesorería municipal.

No tener ningún impedimento administrativo o judicial para conducir.

No tener suspendida la licencia de conducir.

