Nuevo León confirma 2 casos de Metapneumovirus e investigan un posible contagio en Tamaulipas

En los últimos días un brote de Metapneumovirus (HMPV) ha causado pánico en redes sociales. Aunque el aumento de casos inició en China, otros países han reportado un incremento de contagiados. En el caso particular de México, hasta ahora, solo un estado a registrado pacientes infectados. Se trata de la entidad de Nuevo León, al norte del país, donde hay un saldo de dos personas diagnosticadas con esta enfermedad.

Fue durante la semana epidemiológica 47 del 2024 cuando se informó que en Nuevo León habían dos casos de metapneumovirus. Aparentemente, los pacientes no requirieron hospitalización y se recuperaron favorablemente. Aunado a este estado, en Tamaulipas también se investiga un posible contagio de HMPV; según reportes de la presidenta de la Comisión de Salud en Tampico, María del Carmen Díaz Barrios, la persona afectada fue identificada en la zona sur, pero aún no se confirma si tiene el virus, o no.

“Se está investigando el caso sospechoso. Personal de salud ya tiene conocimiento del virus, pero aún estamos en proceso de determinar si efectivamente se trata de un caso confirmado de metapneumovirus”, señaló Díaz Barrios. Añadió que este padecimiento es muy contagioso, por lo que se pide a las personas retomar el uso de cubrebocas y evitar los espacios cerrados.

Por su parte, con el objetivo de tranquilizar a la población, la titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín Escamilla, ofreció un mensaje a medios, asegurando que no hay motivos para alarmarse por esta enfermedad. Escamilla Marroquín resaltó que el HMPV es un virus que no es nuevo y que actualmente no representa un riesgo adicional para la salud de las y los mexicanos.

“En este momento (el Metapneumovirus) no representa un riesgo adicional como se ha mencionado de que un nuevo virus, una nueva pandemia, sin embargo, pues es un virus que frecuentemente se presenta en este periodo invernal, especialmente niños y en adultos mayores”, dijo la titular de la Secretaría de Salud en Nuevo León. Agregó que es importante cuidar a los niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas.

Para evitar los contagios de cualquier enfermedad de las vías respiratorias, Escamilla Marroquín recomendó realizar estornudos de etiqueta, limpiar las superficies que pudieran estar contaminadas, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, abrigarse adecuadamente, consumir líquidos, frutas y verduras ricas en vitaminas A, C y D, así como acudir a vacunarse contra virus como Influenza, Covid- 19 y Neumococo,

"Los grupos de riesgos son a los que estamos enfocando nuestra estrategia de vacunación, niños pequeños, adultos mayores, sin embargo, los niños prematuros o menores de 6 meses a los cuales no les podemos aplicar la vacuna estos niños están en riesgo, por eso hay que extremar precauciones, evitar sacarlos las mujeres embarazadas se pueden vacunar", dijo.

La titular de la Secretaría de Salud en Nuevo León resaltó que las campañas de vacunación son la mejor estrategia para la prevención de enfermedades, por lo que exhortó a la población a aplicarse las vacunas lo antes posible. Finalmente, la funcionaria también exhortó a las personas a seguir las recomendaciones de Protección Civil, pues durante la época de invierno suele reportarse un aumento de incidentes relacionados con el clima frío.

