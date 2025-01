Exigen justicia por Karina, su pareja la roció con alcohol y le prendió fuego, él se encuentra prófugo

La violencia contra las mujeres es un problema estructural que atraviesa los 31 estados de la República Mexicana y la Ciudad de México. Un caso de una sobreviviente de feminicidio es Karina Fuentes, habitante de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde su pareja le roció alcohol y le prendió fuego, provocando grandes heridas en diferentes partes de se cuerpo.

En entrevista con Itzel Cruz Alanis, periodista que le ha dado seguimiento al caso, la joven mexicana relató que al momento de la agresión ya se encontraban seperados y él únicamente le preguntó si la relación iba a terminar. Ella le dijo que estaban mejor distanciados y hombre decidió atacar su integridad.

"Ya no estabamos juntos y ese día solamente me preguntó: '¿ya no vas a regresar conmigo?', yo le dije que estabamos mejor separados, se metió al baño y cuando salió me echó alcohol y me prendió fuego frente a mis hijos", declaró en entrevista con N+

A lo largo de 365 días, Karina ha recibido al menos 5 cirugías ya que los daños fueron en diferentes partes de su cuerpo como el vientre, pierna, oreja y parte de su pecho. Su expareja se encuentra prófugo desde hace un año y ella lo que pide a las autoridades es que su caso no termine en el olvido.

A lo largo de 365 días, Karina ha recibido al menos 5 cirugías ya que los daños fueron en diferentes partes de su cuerpo

Foto: Pixabay

Acceso a la justicia, un camino con obstáculos para las mujeres

Y es que Karina asegura que al momento de acudir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) le informaron que había perdido a su asesor y que ella misma llevara a Agustín "N" a las instancias correspondientes. "Ese es su trabajo, no el mío", señaló.

Familiares de Karina viven con el miedo de que Agustín vuelva y ataque a Karina y sus cinco hijos, por lo que piden apoyo a las autoridades. Por ahora, asegura Karina, tiene que aprender a vivir con el dolor y las secuelas psicológicas del intento de feminicidio.

En 2021, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), reveló que si se toma como universo únicamente a las mujeres que experimentaron violencia física y/o sexual en el ámbito de pareja, solo 13.1% presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad, con o sin solicitud de apoyo.

La principal razón para no buscar ayuda fue que se trató de algo sin importancia que no le afectó, porque no sabía cómo y dónde denunciar, o por miedo a las consecuencias y amenazas.

Mujer quemada por su ex pareja denuncia la falta de apoyo de las autoridades, que aún no logran capturarlo, a más de un año del ataque. #SábadosDeFORO | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/YSeE2BFTvi — N+ FORO (@nmasforo) January 25, 2025

Seguir leyendo:

Mueren dos trabajadores tras un derrumbe en Magdalena Contreras, realizaban obras de alcantarillado

Asesinan al periodista Alejandro Gallegos León, director de La Voz del Pueblo

Fuerte accidente en Periférico Sur: joven muere tras derrapar en su motocicleta y estrellarse contra un poste