México es el socio más importante de Estados Unidos, señala Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que México es el socio más importante de la Unión Americana, además de que se trabaja de manera coordinada en diversas materias como la seguridad respetando la soberanía.

En su exposición en la 3ra Convención Binacional de The American Society Of Mexico señaló que “vemos a México como el socio más importante del hemisferio, eso no va a cambiar, no va a cambiar, y tenemos la fortuna que tenemos a una presidenta electa, (Claudia) Sheinbaum, que conoce esa realidad”.

3ra Convención Binacional de The American Society Of Mexico Foto: X @JoseLuisCruzG

El también presidente honorario The American Society Of Mexico, manifestó que la unión económica entre ambos países es “para siempre”,.

“Y cuando vemos qué es lo que se dice del T-MEC, cuando se ven las cadenas que cada día más y más se fortalecen, tenemos muchísimo deveras que celebrar. Entonces, que algunos días parece que temblan poco las cosas, la verdad es que tenemos orgullo de lo que hemos hecho y tenemos un optimismo en los enlaces económicos que tenemos entre Estados Unidos y México”, dijo.

Respalda perfil de Claudia Sheinbaum

El diplomático estadounidense destacó el perfil de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y de su equipo.

“La unión de América del Norte como una potencia económica, democrática, ejemplar de todo el mundo. Y lo llevamos en buen camino. Miren, tenemos cambio en México con la presidenta electa Sheinbaum. La primer mujer en la historia de América del Norte, la presidenta de México, que tiene un equipo fuerte con el doctor Juan Ramón (de la Fuente), con Marcelo Ebrard, de economía, y muchos de los demás. Entonces, apoyo, yo sé, hay mucho en México para el T-MEC”, dijo.

Salazar señaló que el presidente Andres Manuel López Obrador;“en reuniones que hemos hecho con la Casa Blanca, con el Palacio. Siempre subraya también que esta integración y el T-MEC es algo importante. En realidad lo ve como parte de su legado”.

En materia de seguridad, el embajador de Estados Unidos dijo que hay coordinación con México y se respeta la soberanía.

Se refirió a la detenciones de diversos líderes del narcotráfico como los hijos de Joaquín “El hapo” Guzmán.

“Mencionar nomás que fueron mexicanos, vida mexicana, soldados mexicanos, doce de ellos que murieron en enero del veintitrés por la detención del ratón de Ovidio Guzmán. Que en la detención el año anterior de Rafael Caro Quintero murieron 14 mexicanos marinos. Miren, hay muchos. Lo que pasó con el mentado, el otro chapito, Joaquín y el Mayo hace como un mes. ¿Por qué? Estamos desmantelando estos carteles paso a paso, pero lo voy a sobrajar aquí con el respeto a la soberanía de México y dándole el crédito a los mexicanos que hicieron esas operaciones”, recalcó.

La relación y economía se mantiene fuerte: Ken Salazar

Luego del amago de que podrían frenarse las inversiones en México por la aprobación de la reforma al Poder Judicial, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar afirmó que la integración económica entre ambos países se mantiene y la economía va a “seguir fuerte”.

Destacó el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador porque ha “dado la vida por México”, fue un “campeón muy importante en lo del T-MEC y la integración de América del Norte”, además de que son amigos.

Confió en que se llegará a un “buen camino”, luego de que declaró este martes que si no se hacía bien esa reforma, podría “traer muchísimo daño en la relación” y tras la pausa que declaró el presidente Andrés Manuel López en la relación con la Embajada.

-Ya se aprobó (la reforma en la Cámara de Diputados) ¿habrá pausa para las inversiones en México de parte de Estados Unidos?, se le cuestionó después de participar en la 3ra Convención Binacional de The American Society Of Mexico.

-Miren, la integración económica va a seguir y llevamos una relación muy fuerte. Hay 330 mil consumidores en los Estados Unidos, 130 mil millones acá en México. Entonces, la economía va a seguir fuerte. Espero que, ya yo di mis comentarios sobre las reformas. De cualquier manera, todo se va a trascender y vamos a llegar y vamos en buen camino, dijo.

De la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el embajador Salazar manifestó que lo aprecia y destacó el liderazgo del mandatario mexicano.

“Andrés Manuel López Obrador ha dado la vida por México y le tengo mucho aprecio. Y es parte de mi vida aquí como embajador. Yo sigo haciendo el trabajo que hago todos los días”, afirmó.

El diplomático estadounidense señaló que las comunicaciones con las autoridades del gobierno de México “son privadas”

“Él (Andrés Manuel López Obrador) ha tenido un impacto grande e histórico aquí en México. Me pongo a veces a pensar que él, presidente mexicano de izquierda, pero fue parte de un campeón muy importante en lo del T-MEC y la integración de América del Norte. Entonces, cuando llegan las criticas, siempre tiene que ver uno la perspectiva así de la historia”, dijo.

“Y otros trabajos que hemos hecho juntos en Washington, aquí en el Istmo de Tehuantepec. Él fue el que me dio el conocimiento del sureste de México. Entonces, yo muy agradecido por las atenciones que me ha dado en mi tiempo aquí en el servicio que él ha hecho para México.

