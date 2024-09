Si la reforma al Poder Judicial no se hace bien, haría daño en la relación bilateral: Ken Salazar

Aunque apenas este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el silencio de Estados Unidos y Canadá en la discusión de la reforma al poder judicial, el embajador Ken Salazar, advirtió que “si no se hace de manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación”, además de que hay “muchísima preocupación” por el tema.

En conferencia en la residencia de la Embajada de Estados Unidos, dijo que pese a la pausa que declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador a la relación, se mantiene el trabajo y la comunicación con el gobierno.

Sigue leyendo:

AMLO explica por qué ningún funcionario de alto nivel ha sido sancionado

Ken Salazar: fuerte embajador

Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente de Brasil, vendrá a México, anuncia AMLO

Se han realizado varias marchas contra la reforma al Poder Judicial Foto: Especial

El 27 de agosto, el presidente López Obrador declaró pausa en la relación con las embajada de Estados Unidos por las declaraciones del embajador Salazar, que dijo que la elección directa de jueces es un riesgo para la democracia, y apenas este lunes celebró el silencio de Estados Unidos y Canadá en el tema.

Riesgos al aprobar la reforma al Poder Judicial

Cuestionado sobre su existe riesgo de la aprobación de la reforma al Poder Judicial para la revisión del tratado comercial T—MEC, Salazar declaró este martes que “si no se hace de manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo nomás como embajador, eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de veras quiere lo mejor para México y Estados Unidos”.

Dijo que la aprobación de dicha reforma es decisión del gobierno de México y respetan la soberanía porque está de acuerdo que se requiere para fortalecer la corte. Asimismo, fue cuestionado sobre la pausa en la relación México-Estados Unidos como dijo el presidente López Obrador, a lo que respondió;

"Seguimos trabajando. Me comunico muchísimo con el gobierno de México y lo seguiré haciendo. Entonces, eso, la vida diaria, la vida que afecta a nuestros pueblos, lo trabajamos todos los días sin cesar. Eso lo trabajamos mucho", dijo.

Ken Salazar habla sobre las declaraciones que hizo Claudia Sheinbaum Foto: Especial

No aclaró si hablará con el presidente López Obrador antes del 30 de septiembre.

Responde a declaraciones de Sheinbaum

Fue cuestionado sobre las declaraciones de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum de que Estados Unidos no puede criticar la reforma judicial porque en EU se eligen los jueces por voto popular en 43 estados, mientras que en México se está pretendiendo hacer lo mismo y dijo:

"Yo le tengo un respeto grandísimo a la presidenta electa. Tiene un equipo bueno y muy fuerte. Entonces, una realidad, nosotros como jueces, no hay ningún juez a nivel nacional, ningún, en Estados Unidos donde hay elección. Esos son los jueces federales, las cortes donde pase yo muchísimo tiempo de mi vida, con los casos más complicados, más difíciles de la nación. Ahí no se eligen ningún juez. ¿Dónde se eligen los jueces? En algunos estados. Son a nivel estatal, pero son pocos los que hacen elección directa. Entonces hay que conocer que son diferentes sistemas", explicó.

Durante la conferencia, destacó que México y Estados Unidos trabajan como familia.

Incluso, en la biblioteca Dolores Huerta en la residencia mostró la fotografía que tiene con el presidente López Obrador.

“Con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, mire qué me dice, con mucho respeto, que me daba la muy bienvenida aquí a México. Hemos tenido un muy buen recorrido. Le tengo mucho respeto, yo, al Presidente López Obrador. Nos ha abierto la puerta, hemos cambiado mucho. Somos ahora los primeros socios comerciales en todo el mundo y trabajamos en muchas otras cosas”, dijo.