AMLO explica por qué ningún funcionario de alto nivel ha sido sancionado

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún funcionario de alto nivel ha sido sancionado, ya que indicó que supo elegir bien a las personas que integran su gabinete.

"No, porque escogimos muy bien el gabinete, ahora tiene, no tuvimos problema”, respondió el mandatario federal.

En la conferencia de prensa matutina de este martes, López Obrador declaró que ya está atendiendo el caso de Segalmex, uno de los problemas más grandes de corrupción en México, ante ello, dijo que ya se pudo recuperar dinero y ya hay detenidos.

“Ahora no hemos tenido problemas graves de corrupción. Uno que ya se está atendiendo, fue el de Segalmex, se logró recuperar dinero, una cartera de dinero considerable, y hay detenidos por este caso. Porque no solo no hemos permitido la corrupción, no hemos permitido tampoco la impunidad, que va de la mano siempre”, reconoció.