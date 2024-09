Percepción en materia de seguridad es la menos mala en los últimos 10 años: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de acuerdo al INEGI, la percepción en materia de seguridad es la menos mala registrada en los últimos 10 años. Al presentar su sexto informe de gobierno, rechazó que en el país haya un narco estado y que el problema de la inseguridad no se resuelve solo deteniendo a los capos del narcotráfico.

Al presentar su sexto informe de labores en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, indicó que esta percepción es de 59.4 por ciento, es decir, 15.4 por ciento menor que cuando inició su gobierno.

“A diferencia de que lo sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura a nadie, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación a los derechos humanos y tampoco existe un narco Estado”, sostuvo.