Están en su derecho, dice AMLO sobre respaldo a Ken Salazar

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols, está en su derecho de respaldar al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, tras sus declaraciones sobre la reforma al Poder Judicial.

Lo anterior, luego de que ayer el diplomático escribió en sus redes sociales: “Salazar y yo compartimos un profundo respeto por la soberanía de México. Estados Unidos y México deben trabajar juntos como socios e iguales para promover la seguridad y la prosperidad en América del Norte. Como socios y amigos, compartimos nuestras preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas.”

AMLO indicó que le llama la atención el interés por la reforma judicial por parte de EU. Foto: Presidencia

AMLO cuestiona interés de EU en reforma judicial

Al cuestionarlo sobre por qué hay tanto interés en el tema por parte de los estadounidenses, López Obrador indicó que le llama mucho la atención el interés que tiene dicho gobierno en opinar sobre la reforma propuesta al Poder Judicial.

“Pues también me llama a mí la atención por qué intervienen tanto en este asunto que le corresponde a los mexicanos, no encuentro yo una explicación lógica, aunque a veces lo que no suena lógico, suena metálico, pero es sorprendente”, manifestó.

Sobre el tema, el jefe del ejecutivo federal dijo: “Ellos quisieran que México no ajuste su política exterior a lo que establece nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece que somos un país libre, independiente, soberano y no es para pelearnos con nadie, es nada más aclarar las cosas".

