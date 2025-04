"¡Vengo desde Ecatepec a verte!": Así reaccionó Penta Zero Miedo al grito de una fan | VIDEO

"Le hubiera preguntado 3 calles de Ecatepec para ver si era cierto". Con esa misma comicidad que se puede leer en los comentarios de la publicación que hizo Penta Zero Miedo en su cuenta oficial de Instagram, fue que el luchador oriundo de Ecatepec, Estado de México, respondió al grito de una seguidora que hizo un largo viaje para presenciar la actuación del mexicano en la WWE.

Se sabe que el luchador desde siempre ha presumido ser de Ecatepec y que cada que escucha referencias del lugar en donde sigue presente con su gimnasio y con el trabajo que realizó por muchos años en la Central de Abasto del municipio, se vuelca emocionado. No fue la excepción. Días antes, ya había causado también emoción al abrazar a un fanático cuyo padre padece de cáncer, pero no pudo acudir a una firma de autógrafos del luchador azteca.

Leyenda

¿Cómo reaccionó Penta Zero Miedo al grito de la fan?

En el video se ve a Penta bajar las escaleras, siendo observado por decenas de aficionados a la WWE. Entre los gritos para provocar que el luchador volteara a verlos y les regalara una fotografía o un autógrafo, se escuchó a una joven gritar: "¡Penta, vengo desde Ecatepec a verte!".

Acto seguido, Penta voltea preguntando: "¿Quién dijo eso?", como si estuviera enfurecido, sin embargo, en realidad se detuvo para averiguar quién era la joven que había viajado desde tan lejos para verlo en acción. Se muestra entonces la imagen del luchador tomándose una foto con ella y sus acompañantes, muy atento como ha resultado con los fans que se le acercan para hacerle saber el orgullo que sienten de que un mexicano como él, la esté rompiendo en la lucha libre de Estados Unidos.

El abrazo al hijo de un paciente con cáncer

Esta no es la primera vez que Penta Zero Miedo reacciona de esa manera al enterarse sobre acontecimientos con sus seguidores. Recientemente también en sus redes sociales, publicó un video en donde se escucha a un seguidor decirle que su padre es admirador suyo, pero que debido al cáncer no pudo asistir a la firma de autógrafos del luchador.

Penta no sólo le autografió la máscara que llevaba puesta el aficionado, sino que también le dio un abrazo y le dijo que esto significaba mucho para él. "Sigan luchando. Sigan luchando", le comentó el Penta Zero Miedo al joven que acudió a hacerle este comentario al mexiquense.