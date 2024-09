Eclipse Anillo de Fuego: ¿cuándo y dónde observar este fenómeno astronómico en México?

A todos los amantes de los fenómenos astronómicos, este 2024 aún les tiene preparadas grandes sorpresas celestiales, se trata del Eclipse Anillo de Fuego que está por desarrollarse en el mes de octubre, por ello aquí te contaremos todos los detalles que necesitas saber para poder observarlo y disfrutar de este evento único.

¿Por qué se llama Anillo de Fuego?

Lo primero que debes saber es que lleva este nombre porque se presenta cuando la Luna se localiza en su punto más lejano de la tierra, lo que le impide cubrir al Sol en su totalidad y parece ubicarse en su centro. De esta manera, se forma una especie de anillo luminoso alrededor de este astro con una apariencia muy similar al fuego, pues se trata de los rayos solares que no alcanzan a ser cubiertos.

La luna se sitúa en el centro del Sol. Foto: Especial

¿Cuándo y dónde ver el eclipse Anillo de Fuego?

Este fenómeno astronómico ocurrirá el próximo miércoles 2 de octubre, si tienes el interés de observar y disfrutar de este evento, debes saber que en esta ocasión los habitantes de México no serán tan afortunados, como los de Chile y Argentina que gozarán de una vista privilegiada, ya que lo podrán observar en su máxima expresión. Iniciará alrededor de las 4:00 P.M., (hora local) y alcanzará su punto máximo aproximadamente a las 5:30 P.M., en esas naciones, aunque también se podrá observar en Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador y Uruguay.

Mientras que en México comenzará a las 10:56 A.M., y si bien la vista no será tan privilegiada, los habitantes o visitantes de la Paz, Cabo San Lucas y San José del Cabo, en Baja California Sur, así como Manzanillo, en Colima, podrán observarlo mejor. Se tiene previsto que concluya a las 11:24, A.M., así que mantente atento.

En 2023, este mismo fenómeno se pudo apreciar el sábado 14 de octubre en México y rápidamente múltiples imágenes de este fenómeno astronómico comenzaron a circular en las redes sociales. Durante ese año fue visible en gran parte de los Estados Unidos, aunque el efecto completo duró tan sólo cinco minutos.

