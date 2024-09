El evento astronómico del siglo ya tiene fecha y te decimos desde dónde podrás observarlo

Los fanáticos de la astronomía están ansiosos ya que se tiene contemplado que en los próximos días ocurra un fenómeno astronómico al que llaman "el evento del siglo", que no volverá a ocurrir en muchos años, o al menos, no tan cerca de la Tierra, lo suficiente para que sea perceptible para nosotros. Esto gracias a las características particulares que tendrá y que lo vuelven único y especial, por lo cual no lo deberías dejar pasar.

Se trata del cometa C/2023 A3 llamada Tsuchinshan-ATLAS, que los expertos predicen será muy brillante, tan brillante que podría verse a simple vista y superar al cometa C/2020 F3 llamada NEOWISE del verano de 2020. Otra particularidad de este fenómeno astronómico es que se espera que desarrolle una hermosa cola cometaria, provocada por su paso cerca del Sol que calentará la coma de polvo y hielo del cometa, y a medida que las partículas se evaporan, escaparán al espacio formando una larga cola y brillante.

¿Cuándo será el evento astronómico del siglo y desde donde podrá verse?

El cometa C/2023 A3 llamada Tsuchinshan-ATLAS tendrá una larga trayectoria y conforme avance podrá ser más perceptible desde la Tierra, esta podrá comenzar a verse desde septiembre, teniendo su principal pico en octubre, todavía será perceptible para noviembre, y en diciembre habrá hemisferios que ya no podrán visualizarlo. De forma detallada, los expertos describen que ocurrirá lo siguiente: