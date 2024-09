VIDEO: captan chinches en el Auditorio Nacional y las imágenes causan terror en redes

Un nuevo caso de chinches se hizo viral en redes sociales gracias a un video de TikTok tomado dentro del Auditorio Nacional y que fue grabado por uno de los asistentes a un concierto en el recinto; aunque hasta el momento no se tiene un comunicado oficial por parte del lugar, internautas piden que se tomen las medidas para controlar lo que sería una posible plaga. Cabe destacar que en las imágenes filtradas sólo se aprecia uno de estos insectos.

La usuaria de TikTok @fatimali718 fue quien compartió el video que rápidamente se volvió viral y que ya circula en otras plataformas como X, "chinches en el Auditorio Nacional", fue el mensaje que escribió al mostrar las imágenes. La toma muestra una noche de disfrute de ella y cientos de otros asistentes a un concierto, mientras que en uno de los asientos acolchados del recinto se desplaza una chinche; en la muestra sólo se alcanza a ver un ejemplar, aunque en redes ya se habla de una posible plaga.

Tras darse a conocer estas primeras imágenes dentro del Auditorio Nacional, la indignación se hizo presente en redes sociales, donde internautas aseguran que también han sido testigos de la presencia de chinches en este y otros lugares de la Ciudad de México, como es el caso de las salas de cine. Otros más señalan que en sus visitas nunca se han llevado una sorpresa como la que se viralizó hace unas horas y el recinto no ha emitido una postura hasta el momento.

"Trabajo en el auditorio nacional, (no diré cuál es mi puesto de trabajo), pero sí, hay muchas chinches y se multiplican en cuestión de días, por ello ya mejor no fumigan porque sale lo mismo", escribió un usuario de TikTok, aunque su identidad y trabajo no están confirmados, además que no representa la postura del lugar.