¡Pa'l anexo! Los mejores memes del "tazo dorado" que se viralizó en TikTok gracias a la Patrulla Espiritual

¿Nunca te han dicho que eres un tazo dorado? Aunque esta pregunta nos hace pensar en los tazos que salían en las papas cuando éramos niños y que se convirtieron en un objeto especial y de muchísimo valor cuando salían en el color oro, el cuestionamiento anterior no tiene nada que ver con el valor que puedas tener, así que no te confundas. Pero si no entiendes nada de lo que te acabamos de contar, aquí te lo contamos para que sigas lo más viral de TikTok de los últimos días y además, ¡le entiendas a los memes!

Pues aunque hay tendencias que se hacen virales y que no tienen una explicación como es el hablar en copretérito de la Generación Z (que no hay que entender, sino usarla y ya), el caso del tazo dorado sí es una de esas cosas que tienen un origen y que además resulta divertido entre algunas personas, de ahí que en redes sociales ya circulen muchos memes, aunque en su mayoría están hechos por los que no entiende. ¡Y lo más importante!, si usan la frase contigo, sepas cómo reaccionar, pues aunque parece halago, demuestra preocupación.

¿Te dijeron que eres un tazo dorado y no entendiste?, aquí te explicamos. (Foto: X @CorridosYBandas)

¿Qué significa tazo dorado?

En pocas palabras, que alguien te pregunte si no te han dicho que eres un tazo dorado es una invitación al anexo, pues la frase se ha hecho viral gracias a la Patrulla Espiritual, una cuenta de TikTok que ayuda a personas en situación de calle a superar sus adicciones sin importar si se trata del alcohol o de las drogas. Este proyecto nacido en Ejido Matamoros, se acerca a quienes lo necesitan, pero antes de presentarse lanzan el siguiente cuestionamiento: "¿nunca te han dicho que eres un tazo dorado?"

La pregunta es una invitación a centros de anexo en los cuales la persona en cuestión pueda entrar en un proceso de desintoxicación y rehabilitación con el que pueda recuperar el rumbo de sus vidas. Clips como estos haciendo el cuestionamiento se han hecho virales en TikTok por los videos de la Patrulla Espiritual, quien creó la tendencia más viral del momento con la intención de ayudar.

Para muchos este es el verdadero tazo dorado. (Foto: X @FlyOzcar)

Según una entrevista para el pódcast "Doble G", esta icónica frase que ya ha sido tomada con mucho humor en redes sociales por el miedo de algunos de ser anexados, fue explicada Chikilín, el rostro detrás de la Patrulla Espiritual, en la que aseguró que la pregunta viene de la intención de hablarle bien a alguien que tiene problemas con alguna sustancia.

"Un tazo, yo todo el tiempo he dicho, somos edición limitada nosotros los adictos carnal; ya que los conozcas, que tengas una convivencia con nosotros vas a entender por qué les digo tazos dorados, diamantes en bruto, una trusa de Batman, porque son personas que nadie voltea a ver, pero ya que nos pulen somos un diamante en bruto, somos personas, nos integramos a la sociedad, somos algo bien hermoso", dijo.

¿Quieres huir del Chikilin? (Foto: X @javidiego09)

¿Qué es la Patrulla Espiritual?

La Patrulla Espiritual se volvió tendencia de nueva cuenta en los últimos días gracias al caso de Crecer Germán, pues el cantante de música grupera habría sido anexado por esta organización ante sus problemas de adicciones. En un video que se hizo viral en TikTok y otras redes se ve al cantante comiendo cuando llega el Chikilín a hacerle la famosa pregunta antes de llevárselo a un centro de rehabilitación.

Cabe destacar que muchos internautas no conocían este proyecto, por lo que muchos se preguntaban el significado y origen de "eres un tazo dorado", así como de sus creadores, la Patrulla Espiritual y qué es. El propio Chikilín contó a Doble G que este tipo de ayuda surgió en Tijuana en enero de 2023, aunque los pininos fueron en Culiacán. "Tijuana abrazó a la Patrulla Espiritual y le dio un palomazo, le gustó la la labor, los testimonios, fue criticado y señalado en un principio por la manera en que se hacen las cosas, pero ahorita te puedo decir que es más la gente que apoya que la que critica", reveló.

Los mejores memes de la Patrulla Espiritual y el tazo dorado

Ahora que conoces mejor el origen y significado de la pregunta, "¿nunca te han dicho que eres un tazo dorado?", seguramente tienes más claro por qué en redes se ha tomado con humor, pues así como se ha aplaudido la razón social de ayudar a las personas con adicciones, lo que resulta novedoso y humorístico para muchos es que la invitación a estar en un centro de rehabilitación viene sin previo aviso y dirigida a personas que lo necesitan.

Todo lo anterior se ha reflejado en memes por usuarios de redes sociales que temen que un día alguien se les acerque haciéndoles dicho cuestionamiento, mientras que otros más reaccionan con imágenes recordando los tazos que salían en las papas Sabritas hace años y asegurando que non entienden la tendencia.

¿Tu amigo ya te la aplicó? (Foto: X @Elpibedelafranj)

