Influencers responden a polémica tras llamar "Trapito" a hombre en situación de calle y lo sorprenden con despensa

Un par de influencers acaban de hacerse virales en TikTok tras compartir un video en el que trataron de generar empatía por un hombre en situación de calle que vive afuera de su edificio; sin embargo, el resultado fue bastante polémico, pues los comentarios de las mujeres causaron indignación. Las razones de lo anterior fueron, primero por la forma en la que se refirieron a la persona con el apodo de "Trapito" y después por haber expuesto en redes este caso de vulnerabilidad, algo que para muchos fue considerado sólo como una forma de hacer contenido.

Aunque algunos internautas defendieron a las influencers de las críticas a asegurar que lo único que intentaban era exponer su caso para así ayudarlo con víveres y más herramientas con las que el hombre se pudiera refugiar, especialmente ahora que las fuertes lluvias se han hecho presentes en gran parte del país, otros externaron su molestia. De esta forma, el video que originalmente se publicó en TikTok terminó en otras plataformas como X, antes Twitter, donde las críticas aumentaron por un segundo video en el que aparentemente este par le habría comprado productos básicos, pero entre estos, una caja de condones.

Fue precisamente esto último la gota que derramó el vaso y por lo que muchos pidieron que Conder y Name, las creadoras de contenido en cuestión, pidan disculpas, pues incluso en el video original algunos de sus seguidores se preguntan por qué no han eliminado el contenido. "Es broma verdad?", se lee uno de los tuits más virales que compartieron la grabación, aunque también las tiktokers parecen haber sido perdonadas tras llevarle la despensa y otros insumos al hombre.

(Foto: IG conderyname)

Conder y Name responden a la polémica y llevan insumos a hombre en situación de calle

La primera parte del video de estas dos influencers las muestra explicando que en la ciudad en la que viven ha llovido mucho y muy fuerte, aunque su preocupación es "Trapito, una persona que vive en situación de calle frente a nuestra casa"; en el clip incluso mencionan que por la tormenta el fuego del hombre se apagó, algo que las motivó a querer hacer algo para ayudarlo. "Normalizamos tanto tener un techo y una cama dónde dormir seguros que se nos olvida que allá afuera hay personas que no lo tienen", se escucha en el clip.

Aunque en el mismo video aclaran que no saben cómo se llama esta persona, continúan llamándolo "Trapito" y ante las críticas de sus propios seguidores y ajenos a su contenido, respondieron en la sección de comentarios que ellas no le pusieron ese apodo, sino que los propios vecinos ya lo llamaban así. Esto mismo fue aclarado en la segunda parte de su contenido, donde ya explican que el nombre del hombre es Omar.

"Así me gusta que me digan, el Trapitos, el Trapos. Traigo muchas franelas luego y la ropa rota y ando lavando carros, pues", se escucha decir al hombre que fue entrevistado por las influencers.

En esta misma publicación, Conder y Name aseguraron que leyeron todos los comentarios de sus seguidores, por lo tanto las críticas también, por lo que tomaron la decisión de acercarse a Omar con alimentos y otros productos con los que pueda sobrevivir. Sin embargo, fue en esta misma sección donde volvieron a causar revuelo, pues una de ellas, Conder, aseguró que los condones son básicos.

"A ver, yo tengo desconocimiento completo de esto, pero esto es una necesidad básica", dice mientras se acerca a la sección de planificación familiar para ver los condones. "¿Cuáles serán los buenos?, ¿cuero a cuerpo?, ultradelgados para mayor placer", menciona.

Es importante resaltar que esta segunda parte del contenido tuvo una mejor respuesta de los internautas, quienes aplaudieron la acción de las influencers de ayudar a Omar: "Tal vez no podamos cambiar el mundo, pero sí dejar un pequeño granito de arena", comentaron. Por su parte, los fans añadieron mensajes como: "qué lindo lo que hicieron", "Este vídeo me hizo llorar mucho y apenas son las 10am", "Solo háganlo y ya, que afán de subirlo a redes o no lo hacen genuinamente por ayudar?" y "que chulas ojala y se les regrese con mucho exito y abundancia", se lee.

