Streamer se hace viral tras pedirle una FOTO a Marco Antonio Regil y revelar que no lo conoce: "perdón por decirle que lo admiro"

El nombre de Marco Antonio Regil lleva varias horas en las principales tendencias de redes sociales, especialmente en X, esto tras un tuit viral en el que menciona al conductor mexicano; sin embargo, a diferencia de otras ocasiones él no hizo ni comentó nada para volverse popular, sino que aceptó tomarse una foto con una joven streamer quien afirmó que no conoce al famoso, aunque al ver que otros se acercaban a él, ella también lo hizo. Cabe destacar que aunque muchos tomaron con humor el mensaje de la influencer, otros la criticaron por no conocer al presentador de 54 años.

Fue por medio de X, donde la streamer de Twitch Sin6n compartió un par de mensajes que se volvieron tendencia en el exTwitter; en un primer acercamiento a sus seguidores la influencer contó que en su vuelo había un hombre muy famoso al que muchos se le estaban acercando para pedirle una foto y ella misma no dudó en tratar de acercarse a interactuar con esta celebridad.

"Hay un señor en el avión que no le dejan de pedir fotos y autógrafos, pero no sé quien es, 1 y le pido foto", escribió.

Así compartió el mensaje en redes. (Foto: X @sin6n_)

Al cabo de unos minutos la joven compartió la foto con la que puso fin al misterio de quién era el famoso que se encontró un avión y para sorpresa de muchos, se trataba de Marco Antonio Regil; sus fans rápidamente se lo hicieron saber y aunque algunos sólo le explicaron de quién se trataba, otros más no tardaron en tundirla. De esta forma el nombre del conductor se volvió tendencia en X y otras plataformas.

Streamer le pide una foto a Marco Antonio Regil sin saber quién era

En un mensaje de X, antes Twitter, la streamer Sin6n compartió un mensaje para acompañar la selfie que se tomó con el conductor y donde ambos aparecen muy sonrientes. Como lo dijo en su tuit anterior, sólo se tomó la foto para resolver el misterio de quién era el famoso que se encontró, aunque lo que desató la polémica fue que según lo que contó la joven, se acercó a Marco Antonio Regil afirmando que lo admiraba, cuando en realidad no lo reconoció.

Los memes por esta publicación también se hicieron tendencia en redes. (Foto: X @Zherghal)

"Perdón señor por decirle que lo admiro cuando en realidad no sé quien es, me suena mucho su cara pero no sé de donde", fue lo que escribió la joven en su mensaje de X.

Tras su mensaje en redes, internautas le dejaron comentarios como "es Marco Antonio Solís, el mismísimo METROMAN", "es conductor de varios programas de juegos ajjdjdjd, fue el primerito de 100 mexicanos dijeron y así", "NOMAM** SIN COMO NO VAS A SABER?", "Para que le pides foto si no lo conoces ?" y "Jajajajaja no te preocupes es muy simpático seguro leyó esto y murió de risa igual que yo". Por su parte, la streamer aclaró ante algunas de las críticas que sus papás fueron quienes la animaron a tomarse una foto.

"Porque mis papás me dijeron que me la tomara JAKAKAJAJ aparte me sonaba su cara", se sinceró, aunque las críticas no pararon.

Así reaccionó el Internet. (Foto: X @Mary_O38 y @ArianaElena)

