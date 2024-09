"No habrá autoritarismo", Claudia Sheinbaum responde a Ernesto Zedillo

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que con la aprobación de la reforma al Poder Judicial no habrá autoritarismo, lo anterior luego de las críticas que hizo el expresidente Ernesto Zedillo.

En la conferencia de prensa desde la casa de transición, indicó que el exmandatario tiene la libertad de opinar, pues México es un país democrático, sin embargo, sostuvo que su argumento no coincide, pues el pueblo fue quien ha ejercido la democracia.

“Zedillo es un representante del viejo régimen. Es un representante del régimen de corrupción y privilegios, qué bueno que opina porque por eso no somos un país democrático. No coincide. Fíjense el argumento. Dicen que vamos al autoritarismo y al fin de la república y se van a elegir los jueces por voto popular, o sea, ¿cómo? Ahora resulta que la democracia que es la elección en el poder judicial representa el autoritarismo. ¿No les parece una contradicción? Es una contradicción”, declaró.

Para argumentar su punto, la sucesora presidencial, explicó que lo que se busca con la reforma al Poder Judicial es acabar con la corrupción y el nepotismo que existe dentro de la institución, ya que dichas acciones no corresponde a los intereses de las y los mexicanos.

La presidenta electa indicó que es mentira que Morena vaya a poner a los jueces del Poder Judicial y enfatizó en que lo hará el pueblo de México, “Va a haber un comité de cada poder que va a seleccionar a quienes van a participar en esa elección. Y al mismo tiempo, pues, cada quien con su autoridad moral”, dijo.

Finalmente, Claudia Sheinbaum, puso como ejemplo el Fobaproa que se llevó a cabo en el sexenio de Zedillo, pues indicó que pese a que fue un rescate bancario, este fue un vínculo entre el poder económico y el poder político.

“Porque, a ver, Fobaproa, pues es el mejor ejemplo del vínculo entre el poder económico y el poder político. Porque no solamente fue un rescate bancario, estuvo lleno de corrupción. Una deuda que todavía seguimos pagando. Privatización de los ferrocarriles. ¿Qué nos dejó la privatización de los ferrocarriles?, nada. Al revés. Se perdió muchísimo. Se perdió muchísimo. Él quería privatizar en el 99 todo el sector eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad. Si no lo logró, pues porque hubo una movilización social muy grande”, declaró.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no hay tensión política, esto luego de que se aprobó y se firmó el decreto de la reforma al Poder Judicial, el pasado 15 de septiembre, previo al Grito de Independencia.

“No hay tensión política, no lo veo así, no hay tensión. Hay quien no está de acuerdo, hay democracia. No todos pensamos igual y que bueno, hay una mayoría porque el pueblo de México así lo decidió, no es una mayoría impuesta, es una mayoría que viene de un proceso democrático”, sostuvo.